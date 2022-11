Los pantalones cargo de Victoria Federica son elegantes con la camisa de padre de Loewe que cuesta más de 600 euros

Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este look para ir a visitar nuevas colecciones de moda a un showroom, que es todas las tendencias de otoño 2022 que necesitamos en nuestro armario. Porque no hay nada más tendencia que el pantalón cargo y más si le añades una camisa de rayas azules que no dejamos de ver en las chicas que más saben de moda como Victoria. Pero no una camisa cualquiera, la suya es un modelo de hombre de Loewe y cuesta 650 euros. ¡Casi nada! Lo típico que os decimos que es una camisa que le puedes robar a tu padre o a tu novio, pues así es la de Victoria Federica.

Victoria Federica en sus Stories de Instagram. FOTO: @vicmabor

Se trata de uno de los pantalones más tendencias del momento y que todas las influencers tienen en su armario, de hecho hasta María Pombo o Anna Padilla no son capaces de separarse de ellos. Los cargo van genial para un look desenfadado, aunque se puede elevar fácilmente con una americana masculina. Es un pantalón de cintura baja que funciona para las chicas que tienen las piernas más largas que el talle, así no las hace bajita.