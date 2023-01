En los últimos años, las relaciones interpersonales han cambiado mucho. A raíz de la pandemia han aparecido infinidad de términos para denominar el amor e incluso, para determinar el tipo de pareja que tenemos, puede ser relación abierta, convencional, poliamor, entre otros. Pero, sin embargo, el amor ha ido cambiado, también, con el paso del tiempo. Poco queda de aquel amor que duraba para toda la vida, en la sociedad de hoy en día. Han aparecido conceptos como el amor líquido que no tiene porque ser solo de parejas, también con amigos y familia. El objetivo de este tipo de amor, es que no quieres relaciones que te aten, no quieres amor de verdad, lo único que quieres es tener alguien para no sentirte solo y tapar las carencias que puedes presentar.

Al existir este tipo de amores, las relaciones de pareja acaban conviritiendose en intercambios con la otra persona, te cubren la parte emocional o, simplemente, alguien que te escuche pero, no te entregas al 100%. Y, cuando ya piensas que esto ha llegado a su fin, abandonas. Ahí es cuando aparecen los nuevos términos cómo el ghosting o la toxicidad en la pareja. Hemos hablado con Lara Ferreiro, psicóloga y experta en parejas que nos ha contado cómo combatir y localizar el amor líquido para ser consecuentes con nuestros actos.

Cómo localizar el amor líquido

Según nos cuenta nuestra experta, hay que ver sus características y estudiarlas bien: ‘’Hay que ver si tiene un afán de compromiso real, si conoces a personas, una tras otras, o personas que acaban de terminar una relación muy profunda y si está en proceso de duelo, solo quiere amor líquido. Si se tiene satisfacción inmediata, como en el caso de la sexual, se podría considerar amor líquido, ya que se utiliza a la persona y después no mantienes relación. El amor líquido está basado en la atracción física y en el individualismo, sin importarte lo que necesita la otra persona. El amor líquido puede darse con una o más personas a la vez, depende momento emocional en el que estés’', cuenta Lara Ferreiro.

En estos casos y desde que el sexo se convirtió en algo tan fácil, la existencia de amor líquido es fácil de localizar, cada día hay menos personas que quieren tener relaciones de pareja serías y prefieren solo disfrutar y estar con más de una persona a la vez.

Cómo combatir el amor líquido

Si nos damos cuenta que es el tipo de amor que usamos normalmente ¿podemos combatirlo? La respuesta es sí, aunque será complicado: ‘’Primero tienes que aprender a identificar tus emociones y ser consecuentes con ellas. Si quieres a una persona, díselo, por ejemplo. Si llevas conociendo a la misma persona un año, se puede pensar y hablar en proyectos a largo plazo, necesitas cosas en común con la otra persona para afianzar la relación. Hay que evitar generar dudas en la pareja, necesitaremos más acciones que palabras y evitar el narcisismo, no solo necesitamos saber qué sentimos nosotros, también la otra personas’', explica. Pero, ¿dura para siempre?: ‘’El amor líquido es efímero y te puede dejar una sensación de vacío existencial que mantiendrás a lo largo de mucho tiempo’', concluye.