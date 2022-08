¿Adiós a la monogamia? El 60% de los españoles tienen o querrían tener una relación abierta

“El amor libre sigue abriéndose camino con el paso de los años dejando atrás aquello de que la única opción válida para tener una relación sana es la monogamia”, es la conclusión a la que ha llegado JOYclub, una red social basada en la sexualidad liberal, al realizar un estudio en el que valora cómo de abierta tienen la mente los españoles a la hora de hablar de sus preferencias, fantasías o el tipo de relación que querrían tener con su pareja o parejas. Según la comunidad, el 60% de los encuestados reconocen que tienen o tendrían una relación abierta, frente al 33% que prefiere escoger la opción más tradicional (monogamia) o al 12% que se decanta por el poliamor.

Por otro lado, para un 31% de los encuestados dar placer a otras personas es muy importante, frente a un 60% que además de darlo, quieren recibirlo, ya que consideran el sexo como una manera de conectar íntimamente con ellos mismos y con otras personas. Como dato adicional, solo un 4% de los encuestados reconocen que podrían vivir sin sexo y piensan que está sobrevalorado.

“Durante mucho tiempo, la única manera de relacionarnos sexual y afectivamente era desde la monogamia. En la actualidad, comprendemos que la monogamia es una orientación relacional más, ni mejor ni peor que ser swinger, poliamorosa, anarquista relacional o con lo que decidas identificarte. Además, todas estas alternativas (igual que nuestra identificación u orientación de género) pueden fluctuar en función de nuestro momento vital. Que decidamos una relación amor libre hoy no significa que mañana no podamos optar por tener una relación exclusiva. Lo que está claro es que cada vez más personas deciden tener relaciones no-monógamas y esta es una alternativa bien vista para más gente cada día. Esto no implica que el camino de la no no-monógamia sea fácil: en muchos entornos sociales se sigue viendo cómo algo negativo y muchas somos juzgadas por elegir amar libremente. Pero cuando se trata de la opción más elegida por los encuestados, lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado”, explica Cecilia Bizzotto, socióloga y portavoz de JOYclub España.

¿Tabú?

Sin embargo todavía existen ciertos miedos y reticencias a la hora de hablar de estas cuestiones, según la encuesta todavía existe un 18% que, pese a preferir tener una relación sexualmente abierta, no diría nada a su círculo cercano por miedo al rechazo social y un 10% que, aunque posiblemente la tuviera, no lo harían por miedo a que su pareja se enamore de otra persona. Con respecto al poliamor, la tercera opción más elegida, la comunidad de JOYclub se plantea que: “Quizá sea la relación menos extendida porque precisamente a su alrededor todavía giran prejuicios que poco a poco van desapareciendo del resto de opciones”. En base a los resultados obtenidos, un 6% estaría totalmente dispuesto a tener varias relaciones afectivas al mismo tiempo pero no sabría cómo planteárselo a su pareja actual, por lo que no lo llevaría a cabo, seguido de un 4% que directamente la tendría, pero de forma secreta.

Por último, los celos es uno de los mayores problemas que encierra la opción del poliamor, ya que un 14% de los españoles no sería capaz de gestionar los celos propios o los de su pareja si decidieran abrir la relación hasta ese extremo. “¿Cómo abrirnos a las relaciones no monógamas, es decir, no exclusivas sexual o afectivamente? Desde el respeto a nuestros límites y el de las personas con las que nos vinculamos. Desde la responsabilidad afectiva y los cuidados hacia todas las personas con las que tenemos encuentros sexuales o de cualquier tipo. Y, sobre todo, para abrir tu relación lo que más vas a necesitar es compartir con más gente las dudas, problemas y experiencias que vas viviendo en el camino. Así que es muy recomendable formar parte de plataformas como Joyclub, dónde poder hablar sin tapujos y ser tú misma. En nuestra comunidad virtual hay más de 4 millones de usuarios que intercambian más de 12 mensajes por segundo, por lo que seguro encontrarás personas con las que compartir lo que necesites”, finaliza Bizzotto.