Naked iPhone

Tengo un nuevo desencadenante de ataques de ansiedad. Es el ver a famosas sujetar siete cosas en una misma mano, una de ellas siendo un iPhone… y para más INRI, un iPhone sin carcasa.

Hailey Bieber FOTO: La Razón

Vamos por partes. Necesito que alguien me explique por qué, teniendo una parte de sus vestidores dedicada solo a exponer bolsos, declinados en colores, no utilizan dichos accesorios para lo que sirven realmente. Culpo en parte a la fiebre de los microbolsos del 2019 (capitaneada por el modelo Le Chiquito de Jacquemus), en los cuales no cabe nada, ni siquiera buenas intenciones. Quizás nos hayan obligado y acostumbrado a llevar parte de lo que no entraba en los bolsos a cuestas, cargándolo todo. Y ahora las mujeres hemos desarrollado una nueva habilidad, la de sujetar 32 765 cosas en una mano.

Inciso: cómo será que en TikTok existe una cuenta que hace parodias imitando a las Kardashian y los cómicos salen siempre sujetando un móvil más otro objeto inverosímil en una misma mano… una vela aromática encendida, una lámpara de mesa, un rodillo…

Volviendo al tema bolso, poco después del momento nanobolso, se normalizó el usar más de un bolso a la vez y este año vuelven los bolsos XXL como el Icare de Saint Laurent entre otros. Entonces ¿por qué Hailey Bieber sigue llevando todo su ajuar en su mano izquierda? Y cuando digo ‘todo’ es ‘todo’, desde la botella de agua reutilizable de acero, pasando por el termo de café, un jersey de algodón sostenible y el móvil, que sujeta precariamente con dos dedos (ver foto a la izquierda).

Sufro por ese teléfono, desnudo, sin funda protectora, a la intemperie, abandonado a su suerte. Desde luego, en Los Ángeles, los de La Casa de las Carcasas no harían negocio. Existe un rumor que dictamina que llevar el iPhone a pelo es un símbolo de estatus. O lo que es lo mismo: transmite que te da igual si se cae y se rompe porque te compras otro. Lo que sí protegen bien es la nube, que a más de uno le ha dado disgustos algún hacker malintencionado.

Hailey Bieber junto a Bella Hadid FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si pensáis que exagero y que es solo una foto saliendo de su clase de pilates, un día tonto, que no le dio tiempo coger la bolsa de deporte, estáis equivocados. Os presento otro documento gráfico, esta vez de Hailey, acompañada de su amiga Bella Hadid, en una escapada en barco por la costa de California, las dos con maxibolsos y las dos sujetando sus móviles en la mano junto a la taza de matcha latte para llevar de su cafetería orgánica de confianza.

Tengo una teoría. Lo hacen para alertar sobre su situación amorosa. Esto les ayuda a lucir sus anillos de compromiso –o no– dependiendo del estado de su relación, como quien no quiere la cosa. Sujetando todo en la mano, destacando el anular.

El rapero 6ix9ine en pleno reparto de Birkins de Hermès FOTO: La Razón

Otra hipótesis más rebuscada es que quieren hacer ver que necesitan un bolso para ser invitadas a las fiestas del excéntrico rapero estadounidense 6ix9ine (pronunciado «six-nine»). Si no habéis visto los vídeos que sube en su cuenta de IG, os los resumo. Invita a cenar a sus amigas y les regala bolsos Birkin de Hermès de colores. Lo puso de moda Kanye West hace un año cuando compró este modelo de bolso paras las amigas de su entonces novia Julia Fox. Los Birkins los adquieren en tiendas de reventa, nuevos, y en este caso en Privé Porter, con sede en Miami. En el último happening se gastó 300 000 dólares en total en más de 30 unidades. Si vas a una de sus cenas, sin duda puedes ir con todo en la mano, y volver con ello en tu nuevo bolso.