Probamos el truco del corrector viral de TikTok que promete definir las facciones al momento en cualquier tipo de piel

“Esto puede ayudar a todo el mundo”, explicó Sarah Wolak en uno de sus vídeos en TikTok. Ella, como experta en belleza y en trucos experimentales, es la mejor maestra para seguir sus consejos y tener todos los cosméticos posibles en el neceser. Como somos muy fans de sus vídeos, hemos querido probar uno de sus trucos virales de TikTok para eliminar el acné al momento y definir mejor las facciones en cualquier tipo de piel. Solamente necesitamos un corrector adecuado que cuide la piel, y que no contenga elementos químicos. De esta manera, en menos de cinco minutos lucirás una piel brillante, bonita y con efecto rejuvenecedor. Por cierto, si todavía no has descubierto la magia de TikTok y sus centenares de vídeos con trucos de moda y belleza, es momento de descargar la aplicación.

Sarah Wolak es la reina del maquillaje en TikTok. Sus vídeos acumulan millones de visitas y comentarios, dando las gracias por sus trucos de belleza. En esta ocasión nos hemos fijado en el vídeo que tiene con un corrector. La creadora de contenido en pocos minutos, nos da la solución para disimular imperfecciones y salir con la mejor cara a la calle. No pierdas detalle, te contamos todo sobre este truco y por supuesto, te indicamos cuáles son los mejores correctores.

¿Has visto qué útil es este vídeo? En menos de cinco minutos, eliminas esos granitos que salen de repente por agentes externos como: el calor, la menstruación o descontrol hormonal. Olvídate de aplicar mucha base de maquillaje en esa zona o de añadir colorete. Para eliminar los granitos y mejorar las facciones, necesitas corrector y pinceles de punta fina.

Para no fallar en el vídeo, primero de todo tienes que localizar el granito. Después aplica el corrector, déjalo actuar y pon otra vez el maquillaje, con una brocha de punta fina. Por último, aplica otro corrector de tu tono de piel, para dejar mejor sellado el cosmético. A continuación, te dejamos otro vídeo de Sarah Wolak para conseguir brillo y unos pómulos más marcados.

¿Cuáles son los correctores que mejor funcionan? De nuevo, nosotras hemos hecho nuestra labor de investigación y te explicamos los correctores más valorados y por qué. Por cierto, en el vídeo (muy bien explicado), te muestra cómo tienes que aplicar el maquillaje en la zona que quieres cambiar. Siempre tienes que dejar el líquido del corrector unos segundos para que esté bien empapado en la piel.

CORRECTOR HIDRATANTE FORMATO VIAJE (15,99 €)

Corrector en formato mini. FOTO: Too Faced / Sephora

CORRECTOR ANTIOJERAS (28,99 €)

Corrector de cobertura completa e ilumina al instante. FOTO: Tarte / Sephora

CORRECTOR LIGERO DE ALTA COBERTURA (18,30 €)

Corrector con duración de 12 horas. FOTO: Clinique / Druni

CORRECTOR PARA CONTORNEAR (2,50 €)

Corrector mini. FOTO: LOVE THY MAKE-UP

KRASH TOOLS BROCHA 14 LÍNEA (4,95€)

Pincel para corrector. FOTO: Krash Tools

Con estos cuatro correctores y la brocha de Krash Kosmetics, no tendrás ningún problema de seguir el truco más viral de maquillaje. Nosotras lo hemos probado y el resultado es de 10. Si te despiertas y tienes granitos que ayer no estaban, no pasa nada. Mira el vídeo de Sarah Wolak y tendrás una piel estupenda para ir a la oficina.