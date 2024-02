¿Por qué está de moda el pilates? Estos son todos los beneficios que todavía no sabes para apuntarte a esta disciplina

Últimamente, no paramos de escuchar cuántas personas han comenzado a practicar el pilates. Bien es cierto que es una disciplina que siempre hemos practicado, pero que ahora está presente en muchos de los centros deportivos que conocemos e incluso muchas coaches nos animan desde las redes sociales para comenzar a unirnos a esta. Muchos ya sabemos que el Pilates nos ayuda a fortalecernos sin riesgos ni sobrecargas, puesto que utilizamos el peso de nuestro cuerpo de una manera equilibrada. Pero, ¿en qué más aspectos nos beneficia que todavía no sepamos? Para ello hemos hablado con Andrea Torres Martín, Instructora de Pilates y Health Coach, sobre todo lo que necesitamos saber antes de apuntarnos a dicha disciplina. Se formó en pilates hace cinco años y defiende que la conexión cuerpo-mente que trabajas a través de la respiración, la concentración y la atención plena, te ayuda a conseguir un mayor control de los movimientos. "El Pilates te enseña que la flexibilidad es importante, pero no suficiente, debe ser equilibrada con control y fuerza", añade la experta. Por un lado, tal y como comenta la Health Coach, entre los beneficios físicos podemos destacar la fuerza muscular, la flexibilidad articular, la compensación muscular armónica, el equilibrio y la prevención de lesiones. Por otro lado, si nos referimos a los beneficios mentales, esta disciplina nos ayuda tanto a la concentración como a nuestra calma. No obstante, nos asegura que existen otros beneficios más detallados.

"Los ejercicios de pilates mejoran la postura, compensando los desequilibrios provocados por las posturas incorrectas, habituales en quienes realizan trabajos sedentarios. También, trabajan para fortalecer el centro neurálgico, el distrito muscular que gobierna y controla los movimientos de todo el cuerpo, también llamado core", nos informa. Asimismo, aquellas personas que han sufrido una lesión, esta disciplina se convierte en una gimnasia de rehabilitación que ayuda a los músculos a volver a funcionar adecuadamente. Andrea Torres Martín hace hincapié en que en comparación con otras disciplinas, no abulta los músculos, sino que los tensiona todos por igual. Por lo tanto, permite esculpir una forma corporal tonificada y armoniosa. "Mejora la respiración, que es la conexión entre la mente y el cuerpo. La respiración que se practica en pilates es una respiración profunda que implica a los músculos estabilizadores. La inhalación se utiliza para ayudar a estirar y descomprimir la columna vertebral" , añade la experta.

Andrea Torres practicando la disciplina. @andrea.torres.martin

A lo largo de estos años hemos visto cómo el pilates se ha puesto de moda entre muchas personas. Y la respuesta que hemos encontrado es porque es una disciplina que se adapta a todas las personas y sus capacidades. Andrea Torres Martín defiende que es un método adaptable a cualquier persona y a cualquier estado físico. Todos los ejercicios cuentan con modificaciones específicas para diferentes estados de forma, para posibles lesiones o dolores. "El Pilates es tan completo que en poco tiempo notarás los resultados en todo tu cuerpo. Mediante la fuerza, la flexibilidad y la atención en el control muscular, la postura y la respiración, este método ayuda a alinear la columna y lograr un equilibrio corporal", recalca.

Andrea Torres practicando la disciplina. @andrea.torres.martin

En definitiva, la Health Coach recalca que más que una moda, el Pilates es como la ducha que necesita el cuerpo cada mañana. ¿Te apuntas a esta disciplina que todo el mundo necesita?