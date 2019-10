Si no te atreves aún con los slouchy pero te atrae la tendencia, puedes decantarte por una versión más discreta . Es el caso de la de Stradivarius que te mostramos bajo estas líneas. Estos vaqueros que ves en la imagen tienen un precio de 25,99 euros y están disponibles en la web de la marca en todas las tallas de la 32 a la 42.

Si eres más de vaqueros rectos de tiro alto y aire 90's, no puedes dejar escapar los jeans de Zara que te vamos a mostrar . Tienen un precio de 25,95 euros, están disponibles en la web de la marca y, por el detalle roto en el frontal, son perfectos para dar un toque rock a un look muy chic .

Estos jeans slim mom comfort de Pull & Bear están disponibles en diferentes lavados en la web de la marca . Se trata de un diseño de cinco bolsillos, cierre de cremallera y botón, con detalle de bajos deshilachados y confeccionados en algodón ligeramente elástico.Tienen un precio de 19,99 euros y, por el momento, los puedes encontrar en todas las tallas de la 32 a la 42. Ideales para tus looks más soft de domingo si quieres realzar con sencillez tu silueta.

Si ninguno de los modelos que te hemos mostrado te ha convencido demasiado quizá sea porque prefieres los vaqueros rectos más claros. En ese caso, los de & Other Stories por 57 euros que te vamos a mostrar en la siguiente imagen van a ser tu capricho del otoño. Pero tranquila, aunque no sean tan asequibles como los anteriores tampoco suponen un gasto tremendo y los vas a amortizar en menos tiempo del que crees. Están disponibles en todas las tallas de la 29 a la 32 y son perfectos para completar cualquier look casual.