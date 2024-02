12 vestidos de marca española para ser la invitada más sofisticada en las bodas de invierno

En febrero comienza la época más esperada por muchas amantes de la moda, y es que, además de que el 14 de febrero es el día de los enamorados, el día de San Valentín, en estas fechas se celebran las primeras bodas del año. Por ello, son muchas las tiendas que lanzan al mercado su colección de invitada perfecta, esperando a que muchas de las amantes de la moda se hagan con ellos para sus eventos más especiales. Por ejemplo, el vestido de terciopelo de Sara Baceiredo en color marrón chocolate o el vestido verde oliva de Marta Pombo, la cual combinó su vestido con una flor en el pelo -el accesorio predilecto de este 2024- y una estola de pelo. Si bien es cierto que son muchas las tiendas low cost como Zara, Mango, Massimo Dutti o Sfera en las que podemos comprar nuestro vestido de invitada, para ocasiones más especiales y, si nuestra economía nos lo permite, podemos invertir en un vestido atemporal y de gran calidad de una marca diseñada y confeccionada en España. Hay un sinfín de marcas entre las que escoger, algunas más elegantes y clásicas y otras que siguen las tendencias del momento, estamos seguras de que conseguirás tu vestido que más se ciñe a tu personalidad, estilo y gusto.

Nuestras influencers favoritas como Rocío Osorno, Sara Baceiredo o Pilar de Arce han sido algunas de las creadoras de contenido que nos han enseñado sus propuestas de looks de invitada perfecta esta temporada, y es que todas ellas coinciden en algo, y es que el color rojo, por excelencia, se proclama como el favorito para las bodas que se vienen este invierno. Si hablamos de tejidos, tanto el satén como el tejido de terciopelo se llevan la palma, al igual que está muy en tendencia el verde lima y el marrón chocolate para aquellas bodas de noche. Igualmente, no debemos olvidarnos del rosa que, si bien es cierto que durante todo el 2023 estuvo presente en todos nuestros looks gracias a la tendencia 'barbiecore', parece que esta temporada de invierno seguirá siendo un imprescindible en nuestro armario, por lo que quizá una boda de día sea la perfecta para llevar un vestido en esta tonalidad. Pese a que todas estas tonalidades están en tendencia, hay otras que serán siempre un acierto absoluto: el azul marino, burdeos o verde oliva. Además, si los vestidos son algo escotados, puedes usar una capa o un abrigo de paño más elegante para no pasar frío. Sin más que añadir, te dejamos un total de 12 firmas españolas en las que invertir este invierno para ser la invitada perfecta.

Lady Pipa

Bimani

Bruna

Maksu

Panambi

Apparentia

Barey

Boüret

The are

Cherubina

Opere Plumari

Sophie and Lucie

Estas son algunas de las marcas españolas en las que invertir en tu próximo look de invitada.