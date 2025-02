5 tendencias 'beauty' de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que nosotras nos haremos de forma casera y fácil

Una semana cautivadora, analítica e intensa. Así definimos cómo ha sido la 81ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano de los diseñadores españoles tanto emergentes como consolidados en el sector. Tras acudir a cada rincón de la capital a para conocer las nuevas colecciones de las firmas que han participado en Madrid es Moda, desde el 19 hasta este domingo 23 de febrero nos hemos desplazado hasta el pabellón 14.1 de Ifema con la intención de seguir nutriéndonos de todas las tendencias de otoño-invierno 2025. Ahora bien, si cada día hemos hablado, así como analizado todas las novedades en moda de MBFWM, en este artículo nos centraremos en los detalles de belleza que podemos replicar fácilmente de manera fácil y casera.

Lola Casademunt by Maite, Paloma Suárez, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna o Malne. Estas son las firmas españolas que han participado en la MBFWM, entre otras muchas, que han cautivado toda nuestra atención a través de su colección Otoño-Invierno 2025, adentrándonos en toda una historia e inspiración como background. En la misma sintonía, también ha llamado la atención una serie de tendencias de belleza que veremos en los próximos meses, así como no son nada complicadas de replicar en nuestro hogar para futuros acontecimientos. Asimismo, muchas de ellas coinciden con las prácticas a las que han recurrido otras casas internacionales durante la Semana de la Moda de Nueva York o Copenhague, por lo que se tratan de trucos beauty que llevamos viendo durante las últimas semanas, como la predominancia y el regreso de los labios rojos clásicos, el makeup no makeup o los flequillos que más se llevarán esta temporada. Te lo contamos todas y cada una de ellas.

El regreso del 'wet look'

El clásico hairstyle del que no nos desvinculábamos durante este 2024 volverá con más fuerza que nunca durante la temporada otoño-invierno 2025. Se trata de uno de los peinados que se hacen en menos de un minutos, mejor sienta a todos los rostros y enfatiza y marca las facciones. No cabe duda de que se posiciona como una de las más eficaces y factibles si tienes poco tiempo en peinarte y tu objetivo es ir de lo más sofisticada. Asimismo, como una pequeña pincelada, otro de los peinados que volveremos a ver serán los tupés al estilo dosmilero, según la MBFWM.

Desfile de Erroz en MBFWM. Gtres

Vuelta al 'pinky cheeks'

Si todavía no tenías claro que los tonos más rosados al estilo coqueto serían los más triunfadores de la temporada, la MBFWM lo ha vuelto a confirmar. Y se conoce como la técnica pinky cheeks, que es la perfecta para realzar los pómulos de la manera más eficaz, aplicando el producto desde el centro del pómulo hasta la sien para enmarcar el área.

Desfile de Odette Álvarez en MBFWM. Gtres

Una apuesta por el 'makeup no makeup'

Aunque relativamente acaba de hacerse eco esta tendencia, las marcas españolas que han desfilado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ya la han puesto en práctica. En desfiles como Lola Casademunt by Maite hemos visto una apuesta por esta nueva era en la que se defiende el resultado más natural sin prejuicios. Esta tendencia se centra en realzar la belleza natural de forma sutil, creando un resultado de efecto 'cara lava' con la intención de simular que no vamos maquilladas.

Desfile de Lola Casademunt en MBFWM. Gtres

Se llevarán los flequillos desfilados

En los últimos meses no hemos parado de hablar sobre las tendencias en flequillos este 2025. Entre ellos, se encuentran los desfilados, uno de los que mejor sientan a todos los rostros de todas las edades y tiene la capacidad de rejuvenecer. Se corta a capas para conseguir un resultado más ligero y con movimiento, así como es más largo en los lados y más corto en el centro. También los flequillos cortina también han sido uno de los más vistos durante las nuevas colecciones en MBFWM.

Desfile de Paloma Suárez en MBFWM. Gtres

Apuesta por los clásicos: los labiales rojos

En los últimos años hemos apostado por el resultado más natural de nuestros labios a través de gloses con acabado glow o labiales nude. Sin embargo, cada vez más hemos ido adentrándonos por la gama de los rojos a través de pintalabios carmesí, hasta llegar al punto de volver al clásico de todos los tiempos. A lo largo de los desfiles de la MBFWM hemos visto la apuesta por los labiales rojos potenciando, así como elevando, cada uno de los diseños.

Desfile de Baro Lucas en MBFWM. Gtres

Tras nutrirnos de todas las tendencias de la MBFWM, ahora nos desplazaremos a la Semana de la Moda de Milán, desde el martes 24 de febrero hasta el lunes 3 de marzo, con el objetivo de conocer las nuevas propuestas de Gucci, Max Mara o Alberta Ferretti, entre otras marcas de lujo.