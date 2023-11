7 limpiadores faciales que todas las expertas en belleza van a pedir en su lista de deseos para esta Navidad

Todas queremos conseguir un rostro cuidado y sano con una textura lisa y luminosa. Y es que, este resultado se puede conseguir con tan solo un truco muy sencillo (pero, funcional): una buena limpieza facial. Pues bien, somos muy conscientes de la importancia de invertir en cremas hidratantes, sérums, brumas o tónicos ricos en las vitaminas necesarias para un correcto cuidado facial. Sin embargo, el gran secreto se esconde en conseguir un limpiador facial capaz de dejarte un rostro libre de imperfecciones y rojeces. Y es que es fundamental dar con el producto adecuado para garantizar su limpieza en profundidad, eliminando la suciedad superficial y la contaminación de todo el día. Además de ayudarnos a retirar el maquillaje. Y alerta, porque aquellas personas que no introducen este producto en su cuidado, pueden sufrir apariciones de acné o rosácea. Asimismo, aquellos que son propensos a tener granitos, deben elegir un limpiador facial con unas características concretas: textura ligera y riqueza en ingredientes que controlan el exceso de sebo, como el ácido salicílico, la niacinamida o el ácido azelaico.

A muchas nos ha pasado. Y es que al principio no sabemos escoger el limpiado facial perfecto, por eso te facilitamos la búsqueda y te presentamos aquellos que todas las expertas en belleza van a añadir en su lista de deseos para Navidad. Por lo que deberíamos hacerles mucho caso. El modelo Rose Quartz Facial Cleanser, de Freshly Cosmetics, es uno de los mejores valorados, pues todas las influencers están de acuerdo con que consigue la elasticidad e iluminación que todas queremos. Y el Total Celans'r, de Fenty Skin, no se queda atrás, ya que es el perfecto para reducir los poros y alisar la piel. Y si eres más amante de los limpiadores faciales en formato espuma, el Gentle Renewing Cleansing Mousse, de Clarins, o el Very Rose Light, de Nuxe, van a ser los que harán que tengas una dermis jugosa y evitarán la sequedad. Y uno de los añadidos que hacen de un limpiador facial más alivioso es el agua de rosas y el Rose Calming Cleanser, de Niche Beauty Lab, lo ha incorporado en su fórmula. Sin embargo, las chicas más clásicas y tradicionales van a optar por el confiado Creamy Jelly Cleanser, de Byoma, porque consigue todos los resultados que requerimos desde la primera aplicación. Indiscutiblemente, el Effaclar Gel Moussant Purifiant, de La Roche Posay, es el típico ítem imprescindible que todas hemos tenido alguna vez en nuestro neceser, pues es uno de los más eficientes para combatir el acné.

1. Rose Quartz Facial Cleanser, de Freshly Cosmetics (rebajado a 10 euros)

Limpiador facial 'Rose Quartz Facial Cleanser'. Freshly Cosmetics

2. Total Cleans'r, de Fenty Skin (15 euros)

Limpiador facial 'Total Cleans'r'. Fenty Skin

3. Very Rose Light, de Nuxe (14 euros)

Limpiador facial 'Very Rose Light'. Nuxe

4. Rose Calming Cleanser, de Niche Beauty Lab (rebajado a 9 euros)

Limpiador facial 'Rose Calming Cleanser'. Niche Beauty Lab

5. Gentle Renewing Cleansing Mousse, de Clarins (rebajado a 17 euros)

Limpiador facial 'Gentle Renewing Cleansing Mousse'. Clarins

6. Creamy Jelly Cleanser, de Byoma (13 euros)

Limpiador facial 'Creamy Jelly Cleanser'. Byoma

7. Effaclar Gel Moussant Purifiant, de La Roche Posay (rebajado a 14 euros)

Limpiador facial 'Effaclar Gel Moussant Purifiant' La Roche Posay

En definitiva, el limpiador facial es el producto clave para empezar una correcta rutina de cuidado facial. Y es por ello que debes hacerte con aquel que resuelva todas tus necesidades a través de los ingredientes imprescindibles y teniendo el cuenta qué tipo de piel tienes (grasa, seca o mixta).