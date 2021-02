Así es como debes usar el cepillo limpiador facial para conseguir una piel sana y de película

Todo rostro sano y bonito tiene una buena y constante rutina de cuidado detrás para conseguir la piel deseada: limpia, tonificada y nutrida. En el mundo de la belleza no existe la magia, pero sí trucos con los que sacar partido a los productos y herramientas que utilizas como el cepillo limpiador facial.

Un gadget básico e imprescindible en tiempos de pandemia que ayudará a oxigenar nuestra piel tras estar en contacto continuo con la mascarilla y expuestos a los altos niveles de contaminación de la ciudad y a los continuos cambios de temperatura. Esto hace que sufra, se debilite, se apague y acumule diminutas células muertas, imperceptibles para el ojo humano, que obstruyen los poros.

Mima tu piel.

Y ahora en época de pandemia debemos prestar mucha más atención a las necesidades de nuestra piel, desde cómo mimar los labios afectados por el uso continuo de mascarillas, hasta sustituir la base clásica de maquillaje por un protector solar con color que evita el maské.

Pero también cómo limpiar en profundidad la tez al menos una vez a la semana, ¡es muy importante estar desmaquillada antes de hacer uso de ella! El cepillo limpiador facial puede ser tanto manual como automático y debes aplicarlo con un limpiador (nunca un exfoliante) sobre el rostro húmedo.

Exfoliar la piel

Su función es penetrar en las capas más superficiales de la dermis con movimientos circulares, eliminando así la suciedad interna gracias a una delicada exfoliación con las cerdas del cepillo –las suaves son aptas para pieles irritadas y sensibles–. Ayudan a renovar, reafirmar, reducir los poros del tejido, oxigenar y reactivar la circulación sanguínea.

Descubre las últimas novedades de han salido mercado, prometemos que no te arrepentirás si incorporas este aliado ‘beauty’ a tu rutina facial.

FOREO

LUNA 3 de Foreo

La Luna 3 de Foreo elimina la suciedad y las toxinas gracias a las pulsaciones T-Snic mejoradas, tiene 16 niveles de intensidad. Su diseño incluye filamentos más largos y suaves y lo puedes sincronizar con al app de la firma y acceder a cuatro modos de masajes personalizados según lo que tu piel desee.

You Are The Princess

Make A Wish de You Are The Princess

Make A Wish de You Are The Princess es la varita mágica de la firma y tiene dos funciones. Es un cepillo facial extrasuave con limpiaporos, formado por unos filamentos de nailon que limpian en profundidad a la vez que masajean la piel del rostro y luego dispone de un cepillo exfoliante de silicona con filamentos flexibles que masajean suavemente el rostro, obteniendo una limpieza en profundidad, retirando los restos de maquillaje.

USU COSMETICS

Cepillo NUSU de Usu Cosmetics.

El cepillo NUSU de la firma española creada en Corea Usu Cosmetics, alcanza una higiene mucho más profunda desde el interior, eliminando células muertas, limpiando los poros, deshaciéndose con el exceso de grasa y retirando todos los restos de maquillaje. Además aplica un suave masaje con calor que favorece la penetración de los principios activos aplicados, obteniendo visibles resultados, además de un agradable efecto relax.

BELIF

Pore Cleanser de la firma Belif

Este cepillo exfoliante antibacteriano, de la colección Pore Cleanser de la firma Belif, ayuda a limpiar conscientemente la piel gracias a los 140.000 pelos de su cabezal, eliminando de forma eficaz puntos negros y células muertas. Su limpiador de gel espumoso está formulado con carbón activo, carbón de bambú e ingredientes derivados del coco que limpian, exfolian y reducen la irritación en la piel.