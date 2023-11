¿Quieres que tu rostro siga bronceado durante los meses de invierno? Solo necesitas un autobronceador facial y mucha paciencia

En pleno otoño y con el invierno a la vuelta de la esquina, somos muchas las que hemos perdido el tono bronceado que cogimos durante los meses de verano, y es que, aunque lo importante es que nuestra piel esté protegida y cuidada usando crema de protección solar diariamente, sea la estación que sea, es cierto que muchas de nosotras nos vemos más favorecidas cuando nuestro tono de piel está más dorado y no gustaría mantenerlo durante el resto del año. El cuidado de nuestra piel es fundamental, por lo que, además de aplicar crema hidratante, es primordial aplicar un sérum cada mañana y noche y mascarilla al menos, una vez a la semana. Sin embargo, si queremos mantener un cierto tono bronceado en nuestra piel -lo justo y necesario- nunca está de más aplicar polvos bronceadores a la hora de maquillarnos en la zona de los pómulos y la frente, lo que dará cierta profundidad a nuestro rostro. No es la única opción para que nuestro rostro tenga un cierto tono dorado incluso en invierno, y es que, además de los autobronceadores corporales, en nuestras tienda favoritas de cosmética podremos encontrar su versión para el rostro, autobronceadores faciales que se mantienen durante días para que nos olvidemos de aplicar maquillaje para conseguir un tono bronceado muy natural y favorecedor.

¿Cómo aplicar el autobronceador facial en casa? Te recomendamos que este paso lo hagas un día en el que no tengas nada importante que hacer, como por ejemplo un domingo de 'netflix and chill' en casa. Para empezar con todo este proceso, lo ideal es que laves tu cara con un buen jabón y terminar con agua micelar para eliminar los posibles restos de maquillaje. Seguidamente, lava también muy bien tus manos y vierte un poco del producto en la palma. Es importante que no eches mucha cantidad de producto, con el tamaño de una almendra estaría bien, ya que tiene mucha pigmentación. Masajea el producto con ambas manos de forma uniforme en todo el rostro. Hazlo con mucho cuidado y muy despacio, asegurándote de que lo aplicas en toda la cara, ya que podría quedar manchas o zonas más oscuras. Tras esto, es importante que te laves muy bien las manos e intenta no tocarte ni aplicarte productos en la cara durante varias horas, ya que este debe impregnarse bien en la piel. Estos son los pasos a seguir a la hora de aplicar el autobronceador en la cara. Como ves, son pasos sencillos en el que la aplicación uniforme del producto en la cara es la clave. Sin más, te enseñamos algunos de los autobronceadores faciales del mercado con los que conseguirás un resultado espectacular en tan solo unas horas.

Gotas Autobronceadoras faciales, de Garnier (14,95 euros)

Gotas autobronceadoras Garnier

Advanced pro formula, sérum facial con toque de color, de. St. Moriz (12,81 euros)

Advanced pro formula St. Moriz

Autobronceador addition concentre eclat rostro, de Clarins (17,05 euros)

Autobronceador addition Clarins

Bronceador dorado con vitamina C, de Freshly cosmetics (17,98 euros)

Bronceador dorado con vitamina C Freshly Cosmetics

The face Light/Medium, de Tan-Luxe (17,45 euros)

The Face iluminador Tan Luxe

Estos son algunos de los mejores autobronceadores faciales que puedes encontrar actualmente en tiendas de cosméticas.