8 cortes de pelo que las mujeres de 40 años están pidiendo en la peluquería en octubre

El cabello es uno de los mayores termómetros de cambio. Y cuando llega octubre, con la vuelta a la rutina, los primeros fríos y esa necesidad casi instintiva de resetear, también llega el momento de renovar la melena. No solo por estética: tras el verano, el sol, el cloro y la sal dejan su huella en forma de puntas abiertas, falta de brillo y una textura más áspera. Por eso, cada otoño los salones se llenan de mujeres que buscan devolverle vida, movimiento y, sobre todo, esa sensación de "melena sana" que cambia por completo el rostro.

A los 40, el corte de pelo se convierte en una declaración de estilo personal. Ya no se trata de seguir modas efímeras, sino de encontrar un look que se adapte al ritmo de vida, favorezca los rasgos y potencie la seguridad que solo dan los años. Los estilistas coinciden en que esta temporada triunfan los cortes sofisticados, de acabado natural y mantenimiento sencillo. Desde el "butterfly cut" que aligera las melenas largas, hasta los pixies y bixies que aportan dinamismo y frescura: estos son los 8 cortes que más se están pidiendo en las peluquerías este mes, palabra de Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean-Louis David.

1. Flequillo tipo cortina

Isabel Jiménez flequillo cortina. gtres

El más versátil de la temporada. Su caída lateral y desfilada enmarca el rostro sin endurecerlo y tiene ese aire "french chic" que rejuvenece al instante. Favorece tanto en cabello liso como ondulado y permite mil versiones: con raya al medio, peinado hacia los lados o ligeramente abierto.

2. Melena a la base del cuello

Ideal para quienes buscan un cambio visible sin perder longitud. Su versión más desfilada da movimiento y ligereza, mientras que el acabado recto y compacto estiliza el rostro y resalta el cuello. Perfecto para melenas finas o medias que necesitan estructura.

Tamara Falcó melena al cuello. gtres

3. Corte cuadrado pulido

Si buscas un look más elegante, una opción que nunca falla es un corte cuadrado pulido, peinado hacia atrás. Tiene una presencia imponente, muy limpia, y da una sensación de seguridad que muchas mujeres valoran en esta etapa.

Lily Collins corte cuadrado pulido. gtres

4. Pixie largo

El corte estrella para rejuvenecer. Se adapta a todo tipo de rostros y resulta ideal para dar dinamismo sin perder feminidad. Llévalo ligeramente despeinado para conseguir ese efecto de juventud relajada tan favorecedor.

Aitana Sánchez Gijón con pixie largo. gtres

5. Shaggy setentero con flequillo

Una oda al desenfado. Este corte, con capas marcadas y flequillo largo, celebra la textura natural del cabello y aporta movimiento con cero esfuerzo. Los expertos recomiendan acompañarlo de un gloss tonalizado o un servicio de color tipo Contrast para potenciar el brillo.

Jennifer lopez corte shaggy. @jlo

6. Butterfly Cut XL

El preferido de las amantes de las melenas largas. Inspirado en los 90, este corte juega con capas largas y frontales suaves que aportan volumen sin sacrificar el largo. Uno de los más en tendencia en las últimas temporadas.

7. Bixie

El híbrido perfecto entre el bob y el pixie. Para quienes buscan algo intermedio entre el Pixie y el Bob, el Bixie es la mejor opción. El Bixie es ese cambio con carácter, que funciona en cabellos finos, lisos o rizados, y se adapta a la personalidad de cada una. Explica Ana Martínez, experta colorista y Education Manager de Jean-Louis David.

8. Corte garçon

Un clásico reinventado. Audrey Hepburn lo convirtió en icono y este otoño regresa con fuerza. La nuca corta, las patillas al lóbulo y la parte superior más larga suavizan los rasgos y aportan frescura y elegancia.

Kris Jenner con corte garçon. gtres

Cómo mantener estos cortes

El secreto de un buen corte no está solo en las tijeras, sino también en cómo se cuida después. Lo ideal, según Carlos Fernández, estilista capilar y director técnico de EOLUX, es "secar el cabello siempre en dirección de la cutícula. Así se evita enredarlo o agredirlo". Sin embargo, el experto advierte que con el tiempo muchos adoptan malos hábitos que terminan dañando la fibra capilar.

"Imprescindible desenredar el cabello antes de empezar el secado y usar siempre una protección térmica que no contenga ingredientes nocivos", añade. El acumulado de residuos puede alterar la fibra, por lo que productos como EOLUX resultan esenciales para contrarrestar los efectos y repararla. El consejo final del estilista es claro: "Usar los cepillos adecuados, evitar planchas y nunca pegar la boquilla del secador al cabello. Es la peor agresión posible: la fibra se rompe, el brillo se pierde y el color se degrada".