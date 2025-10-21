Adiós al método curly, así puedes acelerar el crecimiento de tu pelo rizado de forma saludable

El pelo rizado está más de moda que nunca este otoño-invierno 2025, y cada vez son más las mujeres que deciden lucir sus rizos al natural. Sin embargo, muchas se sienten frustradas porque sienten que su melena crece demasiado lento. Lo cierto es que este es uno de los mitos más extendidos sobre el cabello rizado.

Según especialistas en cuidado capilar, no existen fórmulas milagrosas, pero sí se puede favorecer un crecimiento más rápido y sano evitando la rotura y fortaleciendo la fibra capilar. La clave está en mantener un equilibrio entre hidratación y nutrición: mientras la hidratación conserva la elasticidad del rizo, la nutrición aporta fuerza y evita que se quiebre.

Para quienes buscan trucos prácticos, la creadora de contenido Antonina Clara comparte en TikTok consejos visuales muy útiles para cuidar y alargar la melena rizada, mostrando rutinas y productos que potencian la salud del cabello.

Accesorios cotidianos que ayudan a controlar el pelo encrespado

Mantener el cabello suave y sin frizz no depende solo de los productos de cuidado, sino también de los accesorios que usamos a diario. Elegirlos correctamente puede marcar la diferencia entre un cabello manejable o lleno de encrespamiento.

Cepillos adecuados según tu tipo de cabello

Para cualquier tipo de cabello, los cepillos de cerdas naturales son la mejor opción. Son suaves y ayudan a distribuir los aceites naturales, aportando brillo y reduciendo el frizz. En el caso del pelo liso, estos cepillos permiten mantener un acabado suave y uniforme mientras evitan que el cabello se encrespe.

Funda de almohada 100% seda morera, Zara Home Zara Home

Toallas y fundas de almohada que protegen el cabello

La forma de secar y dormir con el cabello también influye. Una toalla de microfibra o un paño suave ayuda a reducir la fricción al secar el cabello, evitando que se forme frizz. Por su parte, dormir sobre fundas de seda es especialmente beneficioso: la seda minimiza la fricción, mantiene la hidratación y evita que el cabello se enrede, a diferencia del algodón, que absorbe la humedad.

Cómo dormir para cuidar tus rizos o peinados

Para quienes tienen rizos o desean mantener su peinado intacto, se recomienda dormir con el cabello recogido en una coleta suelta o un moño alto, usando accesorios de materiales delicados como seda o satén. Este tipo de tejidos también son ideales para coleteros, gomas y gorros nocturnos, ya que reducen la fricción, previenen la rotura y disminuyen significativamente el encrespamiento.