Todo lo que debes saber del corte de pelo del otoño para las mujeres +50

El comienzo de octubre es uno de los momentos donde nos planteamos ciertos cambios. Desde la rutina diaria o animarnos a hacer más ejercicio hasta el estilo que marcará nuestros looks de otoño e invierno. El sentimiento de sentirse renovado también se apodera de nosotros, aportando un toque de frescura a nuestra melena con un buen corte de pelo o un nuevo color en tendencia. Para quienes han cumplido los 50 años, un hairstyle no solamente es una decisión estilística, sino que también una necesidad de comodidad, rejuvenecimiento o seguridad en sí misma.

Venimos de una temporada de verano donde nuestro cabello ha sufrido sequedad o frizz a causa de los agresores externos como la exposición directa al sol o el remojo en agua salada o en cloro. Por ello, con la vida normalizada debemos aportar un plus de cuidado capilar con una máxima hidratación, nutrición o, simplemente, cortar por lo sano. A todo ello, se suma que, con el paso de los años, empezamos a perder textura, volumen o cantidad de pelo, por lo que debemos tomar buenas elecciones cundo nos sentamos en el sillón de la peluquería con el fin de estilizarlo y restar años a nivel visual.

Corte de pelo bob: el más llevado por las mujeres 50+

Antes de escoger los cortes de pelo perfecto para mujeres 50+, debemos tener en cuenta algunos consejos sencillos. Nos referimos al tipo de rostro, la cantidad de pelo que tenemos, la textura de este o, por supuesto, el ritmo de vida para declinarnos por algo más práctico en el caso de que no tengamos mucho tiempo. Asimismo, algunos de los cortes de pelo favoritos de este otoño 2025 son la personalidad que ofrece un pixie o los midi con capas suaves.

Una alternativa que sigue estando presentes entre nosotros a día de hoy es el corte de pelo bob, puesto que favorece a todo el mundo, aporta un máximo de volumen y no tenemos la obligación de emplear muchos minutos enfrente del espejo. Como decíamos, llevamos bastante tiempo avisando de que se trata de uno de los más pedidos en los salones de belleza, pero que se reinventa en cada temporada en relación con el largo, las texturas o la incorporación de flequillos, entre otros aspectos.

Naomi Watts con corte de pelo bob. Gtres

Además de ser uno de los más funcionales para el día a día, también tiene la capacidad de rejuvenecer gracias a sus líneas limpias que también quitan peso visual al cabello. Es uno de los más ideales si tenemos el cabello fino, porque aporta volumen y se adapta a todos los estilos, tanto a los más clásicos como a los más modernos o contemporáneos. A modo de mantenimiento, como recomendación, deberíamos acudir a la peluquería para sanear las puntas y mantener la forma cada dos meses, aproximadamente, así como hacer recurso de aceites capilares y productos de belleza de hidratación, nutrición y un resultado glowy. Una de las buenas noticias es que se domina en cuestión de minutos, es fácil de cuidarlo y se pueden hacer algunos peinados fáciles y rápidos.

Cómo escoger el que más favorece

Lo que más gusta del corte de pelo bob es que no solamente existe una versión, sino que tiene varias que se adaptan tanto a nuestros gustos, como nuestro tipo de pelo o de rostro. Como algunas pistas para que podamos orientarnos a la hora de decantarnos por uno o por otro, aquellos redondeados preferirán los long bob para que ayuden a afinen el rostro, mientras que los cuadrados les sentirán mejor los desfilados que suavizan los ángulos. También, los alargados, sus mejores aliados serán los modelos con flequillos o volúmenes laterales, pero los ovalados no tendrán ningún problema, puesto que les quedarán bien todos. A continuación, te decimos cuál es el corte de pelo bob perfecto según el tipo de rostro.

Bob clásico . Se trata del más demandado y se caracteriza por su corte recto a la altura de la mandíbula. Perfecto para los rostros ovalados.

. Se trata del más demandado y se caracteriza por su corte recto a la altura de la mandíbula. Perfecto para los rostros ovalados. Mini bob o French bob . Es un poco más corto que el anterior, por la altura de los pómulos, y sienta fenomenal a todas las facciones.

. Es un poco más corto que el anterior, por la altura de los pómulos, y sienta fenomenal a todas las facciones. Long bob. De la misma manera que el clásico, pero su largo se posiciona un poco más alto de las clavículas. También, se alinea con todos los rostros.

De la misma manera que el clásico, pero su largo se posiciona un poco más alto de las clavículas. También, se alinea con todos los rostros. Bob desfilado . En todos los largos posibles, pero las puntas se cortan en diferentes longitudes para aligerar el cabello y darle más movimiento. Idóneo para ovalados, redondos y cuadrados.

. En todos los largos posibles, pero las puntas se cortan en diferentes longitudes para aligerar el cabello y darle más movimiento. Idóneo para ovalados, redondos y cuadrados. Bob invertido . Triunfan por su corto en la nuca y más largo de enfrente. Es perfecto para los rostros cuadrados.

. Triunfan por su corto en la nuca y más largo de enfrente. Es perfecto para los rostros cuadrados. Italian bob . También a la altura de la mandíbula, pero aporta más volumen al cabello para ser el favorito de todas.

. También a la altura de la mandíbula, pero aporta más volumen al cabello para ser el favorito de todas. Cosy bob. Uno de los más en tendencia este 2025 que aporta textura y movimiento, similar al shaggy, para aportar volumen a aquellos cabellos de pelo fino.

Keira Knightley con corte de pelo bob. Gtres

Escoger el corte de pelo perfecto para este otoño no se trata únicamente de una decisión para dar frescura a la melena, sino de vernos distintas con el look que más gusta y favorece. La clave es estar pendiente de las tendencias del momento, lo que sienta mejor al tipo de rostro y ser conscientes del ritmo de vida para decantarnos por uno más fácil de mantener o más complejo.