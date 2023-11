Adiós a las ojeras mañaneras con esta selección de parches descongestionantes perfectos para lucir un rostro despierto

Muchas mañanas nos levantamos con unas ojeras que no existe ningún corrector en el mundo que nos las pueda disimular. Y son varios los culpables que pueden agravar la aparición de este problema: la falta de sueño, el estrés o la ausencia de nutrientes, entre otros. Por ello es importantísimo cuidar la zona del contorno de ojos, ya que es una de las pieles más finas y delicadas de todo el cuerpo. Pues bien, además de utilizar cremas hidratantes y sérums para las ojeras, las expertas en belleza nos han confesado que la solución para tener una mirada despierta son los parches descongestionantes. Muchas mujeres ya se han hecho con los mejores del mercado para aportar una mayor hidratación a las ojeras y así evitar su hinchazón, sequedad y manifestación de arrugas. Este truco beauty se ha convertido en un paso imprescindible en la rutina de skincare matutina y nocturna de las gurús de la belleza, que nos han chivado la clave definitiva para aumentar la eficacia de este producto: guardarlos en la nevera. Asimismo, debes asegurarte que los parches descongestionantes que vas a utilizar llevan los ingredientes esenciales, como el ácido hialurónico, la vitamina C o la niacinamida, entre otros.

Hoy en día, tenemos a nuestra disposición mucha oferta de parches para el contorno de los ojos, pero debemos encontrar los más adecuados para solucionar nuestras necesidades. Pues bien, en las redes sociales no paramos de ver que las influencers se han aficionado a los Rooibos Eye Patches, de Masqmai, que consiguen una mirada fresca y descansada gracias a la incorporación del ácido hialurónico, niacinamida y colágeno hidrolizado. De la misma manera lo consiguen los The Eyes Patches, de Augustinus Bader, que, además, te prometen reducir las líneas de expresión. Los llamados Advanced Night Repair, de Estée Lauder, son uno de los más recomendados para aquellas personas que viven en un constante estrés de la vida moderna. Y es que el retinol también es uno de los ingredientes funcionales para reducir las ojeras y, por ello, Patchology lo que añade en sus parches FlashPatch. Asimismo, gracias a la agregación de la vitamina C en los parches Potent-C Power Brightening Hydra-Gel, de Peter Thomas Roth, aportan esa iluminación que se busca en la ojera. Y las mujeres que además de querer un rostro despierto, también tienen el objetivo de prevenir los signos de edad, los Snail Repair Intensive Gold Eye Gel Patch, de Mizon, son los que van a querer comprarse.

1. Rooibos Eye Patches, de Masqmai (20 euros)

'Rooibos Eye Patches'. Maqmai

2. The Eye Patches, de Augustinus Bader (20 euros)

'The Eye Patches'. Augustinus Bader

3. Advanced Night Repair, de Estée Lauder (32 euros)

'Advanced Night Repair'. Estée Lauder

4. FlashPatch, de Patchology (35 euros)

'FlashPatch'. Patchology

5. Potent-C Power Brightening Hydra-Gel, de Peter Thomas Roth (50 euros)

' Potent-C Power Brightening Hydra-Gel'. Peter Thomas Roth

6. Snail Repair Intensive Gold Eye Gel Patch, de Mizon (28 euros)

'Snail Repair Intensive Gold Eye Gel Patch'. Mizon

Si eres una de esas mujeres que sufren de ojeras desde que se levantan hasta que se acuestan, debes hacerte con tus parches descongestionantes perfectos. Solo tienes que investigar y dar con aquellos que te las hagan desaparecer en tan solo cinco minutos.