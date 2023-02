Di adiós a las ojeras (aunque madrugues) con estos parches que adoran las famosas

¿Es viernes por la tarde, has madrugado para trabajar y tienes una cena por la noche a la que no puedes faltar, pero, tienes ojeras? No te preocupes, tenemos la solución perfecta para eliminar las ojeras y la sensación de fatiga en la zona inferior del ojo. Hay celebrities e influencers que no dejan de mostrarnos, a través de sus redes sociales, los mejores tips para conseguir un resultado óptimo en nuestras ojeras y nosotras hemos captado a la perfección (y con todo lujo de detalles) cada uno de los detalles con los que nos han querido sorprender. Y es que hay momentos en los que nuestra rutina de belleza necesita un poco de innovación y con el producto que está triunfando, entre las mujeres más famosas de nuestro país, podemos conseguir reducir la ojera y que nuestra rutina de maquillaje brille mucho más.

El ‘efecto buena cara’ es difícil de conseguir o eso dicen, pero, en este caso, puede resultar un éxito (y más con el producto que acabamos de descubrir). Estamos ‘in love’ con este fichaje cosmético de Sephora que adoran las celebrities y con el que, aunque madrugues, podrás decirles adiós a tus ojeras. Olvídate del exceso de corrector en tu maquillaje y empieza a usar estos parches en tu rutina de belleza y convertirás tu ojera, en la mejor aliada. Si eres de esas personas que tiene la ojera muy marcada o a lo largo del día comienzas notar cómo se crean bolsas en la zona inferior del ojo, este producto nos confiesa qué podrá ayudarte y las hará desaparecer en unos minutos.

Detoxifeye Eye Patches PIXI SEPHORA

Hay momentos en el día en el que desearíamos que nos maquillen, nos desmaquillen y nos hagan un tratamiento de belleza diario para estar perfecta a todas las horas del día. Sin embargo, hemos descubierto en el catálogo de Sephora un producto que podrá solucionar nuestra rutina de belleza y que se convertirá en un imprescindible en tu tocador. Se trata de los parches descongestionantes y revitalizantes para ojos empapados en hidrogel que refrescan y rehidratan el área de los ojos. El pepino y el oro ayudan a calmar, nutrir y fortalecer, mientras que el ácido hialurónico y la cafeína suavizan. Los parches de hidrogel ayudan a reducir las ojeras mientras hidratan el área delicada de los ojos.

Detoxifeye Eye Patches, de Pixi en Sephora (26,99 euros)

¿Estás preparada para triunfar en cualquier momento del día? Ya tienes el tip perfecto para que tus ojeras desaparezcan antes de tu gran cita