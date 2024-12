¿Funcionan las alternativas al Bótox? Los dermatólogos opinan sobre las mejores formas de combatir las arrugas

No es lo mismo decir "una crema con efecto Bótox" que "una crema mejor que el Bótox". Un adjetivo o adverbio comparativo en el sector de la belleza puede suponer todo un mundo. Y es que la evidencia científica y el marketing no siempre van de la mano. Es más, suelen llevar caminos separados. En lo que a fórmulas antienvejecimiento se refiere, contamos con numerosos activos, sobradamente probados. Sin embargo, también encontramos eslóganes que, sencillamente, no hacen lo que prometen. ¿Por qué? Porque es científicamente improbable. Así lo explica el Dr. Ricardo Ruiz, autor del libro Lo que tu piel dice de ti: los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10.

Nos puede gustar más o menos la idea de pincharnos Bótox para eliminar las arrugas y líneas de expresión, pero lo cierto es que conseguir el efecto inmediato y evidente de un pinchazo, poniéndonos una crema, no es probable. Ahora bien, ¿utilizar determinadas cremas es mejor que no usar nada? Absolutamente. Es importante conocer la diferencia para evitar gastos innecesarios y decepciones.

¿Puede lograr una crema lo mismo que el Bótox?

El Bótox funciona literalmente impidiendo que hagamos la expresión que está creando una arruga. Por ejemplo, los gestos faciales que hacen que se formen pliegues y arrugas en la frente, el Bótox evita que la piel se arrugue haciendo ese movimiento, desde dentro. ¿Y qué papel tienen los cosméticos en este sentido? Mucho. En términos de prevención y manchas, protección e hidratación, los productos son lo más. De hecho, muchos tratamientos utilizan técnicas combinadas.

Si bien existen cremas con ingredientes efectivos (como el retinol o antioxidantes) que pueden mejorar la textura y apariencia de la piel, su alcance es limitado en comparación con procedimientos médicos más avanzados como el Bótox. Ruiz enfatiza que el Bótox tiene una capacidad única para suavizar las líneas de expresión dinámicas al relajar los músculos, un efecto que las cremas no pueden replicar debido a la profundidad limitada a la que actúan. Por lo tanto, estos enfoques no son equivalentes en cuanto a sus resultados y aplicación. El dermatólogo también señala que cada tratamiento tiene su lugar en el cuidado de la piel y que lo más efectivo es combinar productos tópicos con procedimientos clínicos personalizados según las necesidades de cada persona.

Por su parte, la dermatóloga Ana Molina también habla de esto. Y es que, como explica la Dra. Molina, "hay determinados activos que tienen una evidencia científica aplastante en la prevención del envejecimiento. Sin duda uno de ellos es el paradigma de los retinoides, con el retinol a la cabeza. Luego estarían también los antioxidantes. De hecho, está la pirámide de Zoe Draelos, que es una dermatóloga americana que va organizando los ingredientes en función de su evidencia científica".

Por lo tanto, ¿elaborar una buena rutina cosmética nos va a ayudar en el envejecimiento? Mucho. Por eso, es necesario acudir a un especialista para que nos guíe y tengamos los resultados deseados.