¿Cica o centella asiática? Todo lo que debes saber antes de comprar

La cosmética coreana ha convertido el término cica en sinónimo de reparación, calma y protección cutánea. Pero ¿es lo mismo que la centella asiática? ¿Qué debe tener un producto para que se considere realmente “cica”? Si estás buscando un tratamiento eficaz para piel sensible, reactiva o dañada, esta guía te ayudará a entender las diferencias y elegir con criterio.

¿Qué es la centella asiática y por qué se usa en cosmética?

La centella asiática es una planta medicinal utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional asiática. También conocida como gotu kola, contiene activos como el asiaticósido y el madecassósido, que estimulan la producción de colágeno, mejoran la elasticidad y aceleran la regeneración de la piel.

Su uso en cosmética está especialmente indicado para pieles con marcas, rojeces o sensibilidad, ya que ayuda a calmar, reparar y reforzar la barrera cutánea. Es habitual encontrarla en cremas antiedad, tratamientos post-acné y fórmulas para pieles reactivas.

¿Qué significa “CICA” y cómo identificar un producto auténtico?

El término “cica” proviene de cicatrice (cicatriz en francés) y se refiere a productos formulados para reparar y calmar la piel. Aunque muchos contienen centella asiática, no basta con que aparezca en la etiqueta: para que un producto sea realmente “cica”, debe incluir extractos activos como madecassósido o asiaticósido, y estar diseñado para pieles dañadas o sensibles.

Además, debe evitar ingredientes irritantes como fragancias, alcoholes o conservantes agresivos, y estar testado dermatológicamente. Las fórmulas más eficaces combinan la centella con ácido hialurónico, pantenol o ceramidas, que potencian la hidratación y la reparación. Os invito a leer la etiqueta de los productos y veréis que estos ingredientes están en su fórmula.

Crema Freepik

Productos recomendados con centella asiática o fórmula cica

En el mercado hay bastantes opciones de productos CICA. De entre todos estos, algunos de mis favoritos son:

Cica Balm Pink Edición Limitada – Santamarina Cosmetics: Este bálsamo reparador destaca por su alta concentración de activos calmantes como Syricalm, pantenol al 5 %, óxido de zinc y ácido hialurónico. Está diseñado para acelerar la cicatrización de heridas superficiales, aliviar la piel irritada y reforzar la función barrera. Esta edición limitada en rosa, destina el 50 % de sus beneficios a la investigación contra el cáncer de mama. Por lo que es un momento perfecto para probarla si tienes curiosidad.

10-en-1 Cica Repair+ de Mixa : Una fórmula multifunción que ofrece 10 beneficios en un solo producto: repara, hidrata, suaviza, alivia, ilumina y más. Contiene un 40 % de glicerina, urea y alantoína, lo que lo convierte en un bálsamo ideal para zonas secas como pies, manos, codos o rodillas. Es apto para la técnica de slugging y proporciona hasta 100 horas de hidratación.

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass: Uno de los productos más icónicos de la cosmética coreana. Combina centella asiática con niacinamida, minerales y ácido hialurónico para calmar rojeces, reforzar la piel y mejorar la textura. Su versión en crema verde ayuda a neutralizar el enrojecimiento de forma inmediata.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5: Bálsamo reparador con madecassósido, pantenol y manteca de karité, ideal para pieles irritadas, agrietadas o con tendencia a la dermatitis. Su textura rica pero no grasa lo hace perfecto para uso diario en rostro y cuerpo, incluso en bebés.

Productos cica recomendados Google

¿Cica o centella asiática? ¿Cuál elegir?

Si buscas una fórmula calmante y reparadora, elige un producto cica con activos concentrados y textura bálsamo. Si tu objetivo es mejorar la elasticidad o prevenir arrugas, opta por una crema con centella asiática pura y activos antiedad. Revisa siempre el INCI y prioriza productos sin perfume ni alcohol, especialmente si tu piel es sensible.

La centella asiática y los productos cica no son exactamente lo mismo, pero ambos ofrecen beneficios clave para la piel sensible o dañada. La diferencia está en la formulación, la concentración de activos y el enfoque del tratamiento. Elegir con criterio es esencial para que tu rutina de belleza sea realmente eficaz y respetuosa con tu piel.