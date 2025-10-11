Collares y correas con estilo: la marca que conquista a los amantes de los perros

El diseño también ha llegado al mundo de las mascotas. Cada vez hay más marcas que entienden que los accesorios pueden ser funcionales y bonitos a la vez. Ya no se trata solo de utilidad, sino de disfrutar de los detalles. En ese camino, Branni Pets se ha convertido en una de las firmas que mejor reflejan esa idea de piezas bien hechas, con una estética cuidada y un aire atemporal.

En casa, Bimbo tiene sus horarios claros: cuando me dirijo al recibidor, sabe que toca salir. Si me retraso, viene a buscarme y se planta frente a la puerta, en plan “ya es la hora”. Es un momento cotidiano, quizá por eso valoro acompañarlo con accesorios que estén a la altura.

Durante mucho tiempo no encontraba nada que me convenciera. O eran prácticos sin encanto, o demasiado decorativos. Con Branni Pets encontré ese equilibrio ideal entre diseño bonito y calidad, con un punto especial que encaja perfectamente con nuestro día a día.

Además, todos sus accesorios están fabricados con material hipoalergénico, ideal para perros con piel sensible. En el caso de Bimbo, que la tiene delicada, ha sido todo un acierto: se le nota cómodo y relajado cuando lo lleva.

Kit Nara azul cielo de Branni Pets, compuesto por collar, correa, portabolsas y medalla personalizada. Patri Rodríguez Rodao

El set que usamos, el Kit Nara azul cielo, incluye collar, correa y portabolsas. Está confeccionado en cuero flexible y resistente, con herrajes metálicos dorados y un acabado suave al tacto. El detalle de las tachuelas del collar —que pueden elegirse en forma de corazón, flor, círculo o estrella— permite personalizarlo al gusto. En nuestro caso opté por las estrellas, y el conjunto se completa con la medalla en la que lleva grabado su nombre por un lado y mi número de móvil por el otro (por si alguna vez, ojalá no, se despista durante un paseo).

Bimbo con el set Nara azul cielo de Branni Pets, formado por collar, correa y portabolsas en piel azul con herrajes dorados. Patri Rodríguez Rodao

Este modelo está disponible en varios colores y tallas, pensados para adaptarse a diferentes razas y estilos. Cada opción mantiene ese aire sobrio y elegante que define a la marca. Son piezas que tienen ese tipo de diseño que resiste el paso del tiempo.

Además, el mantenimiento es muy sencillo y práctico: basta con pasar un paño húmedo para mantener el cuero limpio, nada más. Así el material conserva su flexibilidad y buen estado durante más tiempo. En casa ya la hemos limpiado alguna vez después de alguna pequeña salpicadura de barro y ha quedado como nueva.

Nuestros paseos diarios con el set Nara azul cielo de Branni Pets. Patri Rodríguez Rodao

Diseño, oficio y vínculo: así nació Branni Pets

Branni Pets nació casi por casualidad, cuando Sandro Branni aprovechó unos retales de piel para fabricar collares para sus dos galgos italianos. Aquella idea improvisada acabó dando origen a una marca que hoy aplica su experiencia marroquinera a accesorios que combinan diseño, comodidad y esa elegancia que nunca pasa de moda.

Sus piezas se fabrican en Italia, con pieles de primera calidad y acabados cuidados. Cada diseño está pensado para adaptarse a distintos tamaños y personalidades, siempre con la misma atención al detalle.

Aunque el Kit Nara es nuestro favorito, la marca cuenta también con diferentes tipos de arneses, correas multiposición y otros accesorios que se ajustan a cada estilo de paseo. Los que convivimos con ellos aprendemos con el tiempo que no siempre buscamos lo mismo: depende del tamaño, el carácter, la etapa o incluso del tipo de plan.

Branni Pets ofrece distintos modelos de arneses y correas, con el mismo nivel de detalle artesanal. Branni Pets

Además, Branni Petscolabora conDISCAN, una asociación que entrena perros de asistencia y terapia, destinando una parte de sus beneficios a apoyar su labor. Un gesto más que demuestra que detrás del diseño también hay compromiso.

Quienes tenemos perro sabemos que es el rey de la casa. Y cuando una marca cuida tanto los detalles como lo hace Branni Pets, esos pequeños gestos del día a día —como elegir bien sus accesorios— también son una forma de devolverles parte de ese cariño.