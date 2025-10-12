Los cárdigans más bonitos que necesitas para elevar cualquier look de entretiempo

Crear looks de entretiempo es sinónimo de capas, muchas capas. Los vaivenes de temperaturas desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde son un quebradero de cabeza estilísticamente hablando, por eso tener un cárdigan bonito (y versátil) puede marcar la diferencia entre un look improvisado y uno con intención. Esa prenda que puedes llevar sobre una camisa, un top lencero o incluso un vestido, y que siempre añade un toque chic sin esfuerzo.

Y si hay una prenda que resume el arte de vestir bien sin esfuerzo, esa es el cárdigan. Lo que antes era un básico de fondo de armario, ahora es el centro de cualquier look gracias a detalles que marcan la diferencia: botones joya, texturas suaves, colores tendencia o cuellos con guiño retro. Estos son los modelos más bonitos (y favorecedores) de la temporada para sobrevivir al entretiempo con estilo.

Del armario clásico a prenda imprescindible

Los cárdigans han pasado de ser una prenda funcional a convertirse en un auténtico "statement" de estilo. Las expertas en moda los llevan sobre blusas románticas, camisetas básicas o incluso solos, abotonados hasta arriba, como si fueran el nuevo top. Desde versiones minimalistas hasta tejidos con aire retro, estas son las propuestas que van a elevar tus looks esta temporada.

Chaqueta punto solapa efecto pelo, de Zara (35.95 euros)

Chaqueta punto solapa efecto pelo. Zara

La reinterpretación más elegante del clásico cárdigan. Su tono gris antracita y el cuello efecto pelo logran ese equilibrio perfecto entre sofisticación y tendencia. Combínalo con vaqueros rectos y botas altas para un aire "old money", o con una falda midi satinada si buscas un look más femenino y pulido.

Cardigan detalles cinthia, de Polín et Moi (59,95 euros)

Cardigan detalles cinthia. Polin et moi

El burdeos regresa cada otoño con más fuerza, y este diseño con botones perlados y acabado suave es pura elegancia casual. Perfecto para combinar con una blusa con volantes o bordados y unos jeans de talle alto. Un look de inspiración parisina que nunca pasa de moda.

Cárdigan de punto en mezcla de lana de alpaca, de & Other Stories (89 euros)

Cárdigan de punto en mezcla de lana de alpaca. & other stories

Minimalismo y calidez en una sola prenda. Su textura de alpaca y su tono neutro lo convierten en una de esas compras inteligentes que puedes llevar todo el año, tanto con falda midi como con pantalones anchos.

Cárdigan dalloway lana de alpaca, de Ese o Ese (87,90 euros)

Cárdigan dalloway lana de alpaca. Esse o esse

El detalle de volantes y el color azul cielo le dan ese aire femenino y delicado que eleva cualquier look. Nos encanta con pantalones beige o incluso sobre un vestido de flores para esas mañanas de sol otoñal.

Cárdigan melange, de Slowlove (31,99 euros)

Cárdigan melange. Slowlove

Con aire setentero y textura relajada, este modelo es ideal para llevar con pantalones de pinzas o con denim de corte recto. Un básico de entretiempo que combina con todo, desde zapatillas hasta mocasines.

Cárdigan con botones y ribetes en contraste, de Primark (22 euros)

Cárdigan con botones y ribetes en contraste. Primark

Las rayas vuelven (si es que alguna vez se fueron) y lo hacen en versión elegante. Este cárdigan con botones dorados tiene todo el encanto del estilo francés y eleva cualquier look con vaqueros o pantalones blancos.

Chaqueta romeral camel, de Tinta y Bariloche (79,95 euros)

Chaqueta romeral camel. Tinta y Bariloche

De inspiración british, con tejido de punto grueso y un toque de estructura. Es el típico diseño que se hereda, porque nunca pasa de moda. Su color y textura combinan tanto con tonos neutros como con burdeos o verde oliva.

Los cárdigans, la prenda más romántica del entretiempo

Puede que los abrigos sean los reyes del invierno, pero los cárdigans son, sin duda, los protagonistas silenciosos del entretiempo. Son esas piezas que se deslizan entre lo práctico y lo estético, capaces de transformar un look sencillo en algo especial con solo abotonarse. Un recordatorio de que el verdadero estilo no siempre necesita estridencias: a veces basta con un punto de lana suave, unos botones bonitos y voilà.