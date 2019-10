Deja de buscar ideas, el maquillaje más terrorífico para Halloween está en Bershka

Halloween está a la vuelta de la esquina. La noche más terrorífica del año, una de las más esperadas para muchos, es el momento perfecto para dejar volar nuestra imaginación. No solo en lo que a estilismos se refiere, con disfraces y looks dignos de museos, sino también en cuanto a looks beauty. Dar con el maquillaje idóneo cada 31 de octubre no resulta fácil, las opciones son innumerables y el miedo a no conseguir lo imaginado provoca grandes quebraderos de cabeza. Por fortuna, desde Bershka parecen dispuestos a hacernos este día mucho más fácil.

La firma low cost ha lanzado una colección denominada Horror Cinema II donde lo terrorífico es el auténtico protagonista. Entre diseños explosivos y accesorios plagados de estampados oscuros, Bershka nos da muestras de un maquillaje con el que será imposible no dar miedo una noche como esta.

Una mirada más que potente con un eyeliner en negro muy marcado que no solo ocupa nuestro párpado, sino que se extiende alrededor del ojo llegando hasta la ceja y recreando dos grandes lágrimas para conseguir el toque dramático que siempre se requiere. Una explosión de oscuridad y terror con la que cualquier disfraz quedará perfecto.