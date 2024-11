Así luce la cara de Donald Trump sin maquillaje

Sí, Donald Trump suele llevar la cara maquillada. No es ninguna sorpresa, ¿verdad? El maquillaje del que será el presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, por segunda vez, ha sido un tema recurrente por su tono de piel inusual, dicho finamente. Ahora, con palabras que entendamos todos: Trump y su piel de color naranja ha sido tema de conversación durante años. Y es que, aunque estamos acostumbrados a ver esa piel bronceada a medias y su característica melena, lo cierto es que también hemos podido ver al magnate —aparentemente— sin una gota de maquillaje. Y, desde luego, la cosa cambia, y mucho.

Las teorías sobre la causa de la cara de color naranja de Trump han sido variadas. Se habló de un mal uso de la cama solar, del efecto por causa de la iluminación o, incluso, se ha especulado con la posible estrategia de Trump para desviar la atención de la gente de otras cosas más importantes, lo que podríamos denominar como la estrategia 'cara de Dorito'. El caso es que hay varios maquilladores que coinciden en que este color tan poco favorecedor no parece tratarse de un bronceado con rayos UVA, ya que los tratamientos solares (bien hechos) no dejan ese resultado, sobre todo en el borde alrededor del rostro. Sí, el borde que todos pudimos ver cuando un golpe de mala suerte, o de viento (según queramos verlo) hizo que se levantara el flequillo de Donald Trump, dejando a la vista una línea de color en su frente.

Por este y otros motivos, los expertos coinciden en que seguramente lo que ha estado usando Donald Trump, que hace que su cara luzca de color naranja, puede deberse a una combinación de factores, que implica el uso de autobronceadores artificiales y la mezcla de estos con maquillaje o cremas con color. Toda esta mezcla es posible que se potencie con el foco de las luces mientras hace sus polémicos discurso.

