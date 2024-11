El corrector de rojeces que adorarán las mujeres con rosácea o acné

Las redes sociales lo han vuelto a hacer. En las últimas semanas, se ha posicionado en la cúspide de las tendencias de belleza el producto que amarán las mujeres que padecen rosácea o acné. Y, como buena editora de moda con una dermis con inclinación acnéica, no podía pasar la oportunidad de investigar este ítem. Bien es cierto que en la rutina facial matutina y nocturna utilizo los productos de belleza que disimulan los granos o rojeces. Pero, en el momento en que finalizo el makeup, todavía se notan por mucha base de maquillaje o corrector con color que me aplique. No obstante, he encontrado la solución de suavizarlas o difuminarlas indagando por las recomendaciones de mis compañeras.

Sigo utilizando los sérums antimanchas o los limpiadores faciales para eliminar el acné. Pero, mientras me sigo cuidando la piel, me he hecho con este corrector de rojeces que incluye tanto tratamiento como maquillaje para disimular dichas imperfecciones. Todo tiene que ver con la marca de belleza japonesa con mejores valoraciones en el mercado. Hablamos de la CC Red Correct, de Erborian,destacable por tener una fórmula multinacional y de alta tecnología que ayuda a mejorar el aspecto de nuestra piel. Concretamente es un tratamiento iluminador que añadiremos en el neceser con el fin de corregir y disimular las rojeces, gracias a la acción de sus pigmentos verdes, así como al resto de las imperfecciones mediante el efecto difuminado de sus pigmentos encapsulados. Muchas ceradoras de contenido o expertas del sector han mostrado en sus redes sociales cómo se debe aplicar. Y es que una de las curiosidades de este artículo es su textura en verde. No te asustes por su color, puesto que una vez aplicado sobre la piel se transforma de forma sorprendente cambiando a la tonalidad de tu dermis. Este nuevo ítem tan en tendencia es perfecto, sobre todo para las pieles claras con rojeces, manchas o acné.

¿Cómo se utiliza el corrector de rojeces tan viral?

Aunque en estos momentos no sufras de rojeces o acné, siempre pueden aparecer en momentos de estrés o de bajas defensas. Es por ello que nunca está de más tener un modelo de este corrector de rojeces para cualquier emergencia repentina. Existen dos maneras para utilizar la CC Red Correct. No obstante, siempre debemos tener en cuenta que se tendrá que aplicar antes de la base de maquillaje o la CC Cream de confianza. Por un lado, a modo zoning si eres de aquellas personas que tienes simplemente zonas reactivas, como en las mejillas o en la frente. Por otro lado, al modo completo en capa fina si tienes rojeces difusas en la totalidad del rostro.

Corrector de rojeces, de Erborian (25 euros)

Sin ninguna duda, como editora de belleza con acné, incluiría este corrector de rojeces a mis imprescindibles de belleza que no cambio por nada.