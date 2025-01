Qué son las ceramidas y por qué las necesita nuestra piel en invierno

Has oído hablar de las ceramidas, ¿pero no sabes lo qué pueden hacer por tu piel? Estás de suerte porque a continuación te vamos a contar todo sobre uno de los ingredientes favoritos de los dermatólogos. Y es que no solo por retinol, vitamina c o ácido hialurónico debería estar compuesta tu rutina cosmética, sobre todo si tienes la piel seca o sensible, y esto se hace aún más relevante en los meses de invierno en los que la calefacción y los fuertes vientos resecan hasta las pieles más grasas o mixtas.

Piensa en tu piel como un muro. Si las células son los ladrillos, las ceramidas son el cemento que mantiene todo unido. Estas grasas, que nuestra piel produce de forma natural, constituyen más del 50% de su composición. Sin ellas, la barrera cutánea se debilita, perdiendo hidratación y exponiéndose al daño de factores externos como la contaminación o el frío.

¿Qué son las ceramidas y por qué son tan importantes?

Según los expertos de Paula's Choice, las ceramidas no solo protegen, sino que también tienen propiedades antienvejecimiento. Fortalecen la barrera de la piel, mejoran su elasticidad y la mantienen hidratada, suave y luminosa. Además, favorecen la reparación de las capas superiores de la dermis, especialmente cuando se combinan con ingredientes como fitoesfingosinas y esfingolípidos, que ayudan a la piel a producir más ceramidas.

¿Por qué son esenciales en invierno?

Con el paso de los años (y las horas bajo el sol), la producción natural de ceramidas disminuye. Esto deja a la piel vulnerable, seca, irritada y con arrugas más visibles. En invierno, la situación empeora debido a los cambios bruscos de temperatura y el aire seco, que desgastan aún más la barrera cutánea. Las cremas y demás productos con ceramidas son un salvavidas para la piel, ya que reponen lo que esta ha perdido, ayudándola a comportarse como si estuviera en su mejor momento. De hecho, están diseñadas para combatir no solo la sequedad y la irritación, sino también las líneas de expresión y los signos visibles del envejecimiento.

Nuestros productos favoritos con ceramidas

Ahora que ya sabes cómo pueden mejorar el estado de tu piel sobre todo en invierno, hemos seleccionado algunos productos que puedes incorporar en tu rutina de cosmética tanto de día como de noche, y no solo estamos hablando de una buena hidratante, hemos añadido desde limpiadores, hasta sérums en formato cápsula o contorno de ojos.

Función barrera cremagel, de Gema Herrerías (41,90 euros)

Función barrera cremagel gh

Esta crema-gel, destaca por su textura ligera y fresca que combina lo mejor de una crema y un gel. Está formulado con ceramidas y 3 tipos de ácido hialurónico para restaurar la barrera cutánea y evitar la pérdida de agua, aportando confort inmediato a pieles secas o irritadas.

Ácido hialurónico ceramide capsules sérum hidratante redensificante, de Elizabeth Arden (rebajado a 86,10 euros)

Ácido hialurónico ceramide capsules sérum hidratante redensificante Elizabeth Arden

Este sérum en formato cápsulas monodosis son un lujo para la piel. Combinan ácido hialurónico, conocido por su capacidad para retener hasta 1000 veces su peso en agua, con ceramidas que sellan la hidratación y refuerzan la barrera cutánea.

Clinical ceramide-enriched firming eye cream, de Paula's Choice (51 euros)

Clinical ceramide-enriched firming eye cream Paula's Choice

Especialmente formulada para el contorno de ojos, esta crema combina cinco tipos de ceramidas con vitamina C y retinol para combatir arrugas, flacidez y ojeras. Su textura rica proporciona un efecto nutritivo y reparador, perfecto para las pieles más delicadas.

Strenght trainer peptide boost moisturizer, de Ole Henriksen (21,99 euros)

Strenght trainer peptide boost moisturizer Ole Henriksen

Esta hidratante es como un entrenador personal pero para tu piel. Formulada con ceramidas, péptidos y aminoácidos, fortalece la barrera cutánea, mejora la elasticidad y proporciona hidratación intensa sin sensación pesada.

Limpiadora hidratante para piel normal a seca, de Cerave (10,95 euros)

Limpiadora hidratante para piel normal a seca Cerave

Uno de los limpiadores de cabecera para dermatólogos a nivel global, no solo elimina impurezas y restos de maquillaje, sino que también ayuda a reforzar la barrera cutánea gracias a sus ceramidas esenciales.

Gel-crema hidratante, de Byoma (16,99 euros)

Gel-crema hidratante Byoma

Otro gel-crema, este combina ceramidas y humectantes como la glicerina para ofrecer hidratación continua durante todo el día. Su textura ligera y rápida absorción lo hacen perfecto para todo tipo de pieles, incluso las mixtas o grasas que buscan hidratación sin brillos.