La guía definitiva para tener pies suaves, bonitos y sin durezas este verano

Ahora que las sandalias toman el protagonismo en todos tus looks, los pies dejan de estar escondidos y se convierten en una parte esencial del outfit. Pero para que realmente luzcan bonitos, suaves y libres de durezas, hace falta algo más que una pedicura exprés. El calor, la sudoración y las rozaduras del calzado abierto pueden convertirse en el peor enemigo del verano si no les prestamos la atención que merecen.

La buena noticia es que no necesitas una sesión interminable en el centro de estética para mimarlos como se merecen. Bastan algunos gestos estratégicos y productos clave para transformar tus talones y plantas en tu mejor accesorio. Palabra de experta… y también de Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch, quien comparte los mandamientos para tener pies perfectos durante los meses de calor.

La rutina infalible para mantener tus pies hidratados y sin durezas

Rozaduras, callos, ampollas y piel reseca son los problemas más comunes durante los meses de calor. Pero como explica Vicente Calduch, todo empieza por el tipo de calzado: 'Si vas a hacer deporte o alguna actividad en la que vayas a andar varios kilómetros, es clave utilizar un calzado cerrado y transpirable, además de calcetines. En los días más calurosos, los pies tienden a hincharse y eso, sumado al exceso de sudoración, puede generar dolor o fricción, sobre todo en la zona de los dedos'. Resultado: heridas molestas que pueden arruinarte el día. Para prevenirlas, el truco más efectivo es aplicar un bálsamo con base grasa en las zonas más propensas, como el talón, los dedos o los laterales del pie.

Pero el cuidado no acaba ahí. Las cutículas también merecen atención. Y si hay durezas persistentes, la solución es aplicar una capa generosa de producto antes de dormir y cubrir con calcetines de algodón. 'La mejoría por la mañana es notable', asegura el experto. Por último, si hay molestias que no remiten o problemas recurrentes, el mejor consejo es el más sensato: 'Acudir al podólogo es clave. Y también es importante comprar los productos en farmacias, donde puedes contar con el asesoramiento del farmacéutico', concluye.

3 productos imprescindible para unos pies suaves y bonitos

Porque unos pies cuidados también merecen su momento de gloria, estos productos son el secreto mejor guardado para mantenerlos suaves, hidratados y listos para cualquier plan (y sandalia).

Bálsamo original, de Dermo-Suavina (3,30 euros)

Bálsamo original. Dermo suavina

Con una fórmula 100 % natural que combina aceites esenciales cítricos con mentol, es perfecto para prevenir rozaduras, suavizar durezas o hidratar cutículas. Un clásico de la cosmética de farmacia que sigue funcionando como el primer día.

Calcetines exfoliantes, de Iroha nature (5 euros)

Calcetines exfoliantes. Iroha nature

El paso estrella en cualquier rutina de belleza 360°. Estos calcetines tipo mascarilla actúan como un peeling profesional en casa, gracias a su fórmula rica en ácidos frutales. Eliminan células muertas, renuevan la piel y la hidratan intensamente en solo 15 minutos. Lo más parecido a un spa en tu salón.

Peel & repair deo, de Cosmetocrítico (19,90 euros)

Peel & repair deo. Cosmetocrítico

Bálsamo reparador de textura fundente que hidrata, exfolia y desodoriza. Contiene un 20 % de urea y ácido salicílico para reducir durezas, más ácido shikímico y Sensidin® do que eliminan bacterias sin dañar la flora beneficiosa. Ideal para pies con sudoración, molestias persistentes o para quienes pasan muchas horas de pie. Sin perfume y apto para veganos.

Dedicar unos minutos al día al cuidado de tus pies puede evitarte disgustos mayores (y sí, también ampollas que arruinan cualquier paseo por la ciudad o jornada de playa). El combo de calzado adecuado, prevención con bálsamo y exfoliación regular es la fórmula ganadora para presumir de pies sanos y bonitos todo el verano. Y si notas que alguna dureza no mejora o aparecen grietas molestas, consulta con un especialista. Porque tener pies bonitos es importante, pero tenerlos sanos, todavía más.