El jingle más icónico de Maybelline cobra nueva vida con Miley Cyrus

La frase “Maybe it’s Maybelline” ha sido durante décadas un símbolo de autoexpresión y confianza. Hoy, ese sonido legendario se transforma gracias a la voz de Miley Cyrus, quien se convierte en el nuevo rostro global de la marca. El resultado: una campaña que une música, maquillaje y emoción en una sola declaración de estilo.

Miley Cyrus: una voz que interpreta la belleza

La elección de Miley no es casual. Su trayectoria artística ha estado marcada por la reinvención constante, la provocación estética y una defensa radical de la libertad creativa. Desde sus inicios como estrella juvenil hasta sus colaboraciones con Beyoncé y Nine Inch Nails, Miley ha demostrado que su voz puede ser tan cruda como sofisticada.

Ahora, esa voz se convierte en el eje de una campaña que reimagina el mítico jingle de Maybelline. Lo que antes era un eslogan publicitario, hoy se convierte en una pieza sonora íntima, que celebra la belleza emocional y la autenticidad.

No puedes separar el maquillaje de la música

Y con esta colaboración, ambas disciplinas se funden en una sola narrativa. La marca apuesta por una narrativa inclusiva y emocional, en la que el maquillaje deja de ser una herramienta de perfección para convertirse en un vehículo de libertad. Concepto que encaja muy bien con el espíritu de Miley.

Una campaña que celebra la expresión sin etiquetas

La nueva era de Maybelline no solo se escucha: se siente. La campaña, que se lanza este septiembre, se desplegará en televisión, redes sociales y puntos de venta, con Miley como protagonista de los próximos lanzamientos, incluida una colección de color y la máscara viral Sky High, que ha revolucionado el maquillaje de ojos.

El jingle reinventado es el corazón de esta estrategia. Su nueva versión, íntima y rasgada, refleja una belleza que no busca perfección, sino interpretación personal. Como resume Sandrine Jolly, presidenta global de la marca:

Miley convierte nuestro jingle más icónico en algo crudo, íntimo y poderosamente reflejo de esta era Maybelline

Las tendencias actuales de maquillaje van más por esta línea, donde un maquillaje más natural no busca ocultarnos sino mostrarnos como somos. De hecho, las opciones son infinitas al igual que cada una de nosotras es diferente, nos presentan opciones para todos los estilos, permitiendo que el maquillaje expresa, más que nunca, nuestro propio espíritu.

Belleza con propósito: más allá del maquillaje

Miley Cyrus Maybelline New York

La alianza entre Maybelline y Miley Cyrus va más allá de lo estético. Ambas figuras comparten un compromiso con causas sociales que conectan con una audiencia que busca productos con impacto. Desde la Happy Hippie Foundation hasta la Miley Cyrus Foundation, la artista ha demostrado una vocación por el activismo inclusivo.

Maybelline, por su parte, refuerza su programa Brave Together, destinado a apoyar a personas con ansiedad y depresión. Esta colaboración no solo redefine el sonido de la belleza, sino que lo convierte en una herramienta de empoderamiento emocional.