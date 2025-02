La guía definitiva para elegir el mejor cepillo de pelo según tu tipo de cabello

El brillo, la suavidad y la fuerza de tu melena no dependen solo del champú o la mascarilla que usas; la elección del cepillo también juega un papel clave. Si alguna vez has sentido que tu cabello pierde vitalidad, se rompe con facilidad o se enreda en exceso, es posible que no estés utilizando la herramienta adecuada. No todos los cabellos tienen las mismas necesidades, y un simple cambio de cepillo puede marcar la diferencia entre un buen día de pelo y otro muy difícil de llevar. Para ayudarte a elegir el mejor, hemos consultado a los expertos de Batiste, quienes nos han revelado los errores más comunes y los tipos de cepillos ideales para cada tipo de cabello.

Uno de los errores más frecuentes es no adaptar el cepillo a la textura del cabello. Un pelo fino y lacio necesita herramientas diferentes a las de una melena gruesa o rizada. Usar el cepillo equivocado puede provocar encrespamiento, rotura y pérdida de brillo. Otro fallo habitual es no renovar el cepillo con la frecuencia adecuada. Si bien somos conscientes de que debemos cambiar el cepillo de dientes cada pocos meses, rara vez prestamos la misma atención a los de cabello. Según los expertos, lo ideal es sustituirlo al menos una vez al año. ¿El motivo? Con el tiempo, las cerdas se desgastan, pierden efectividad y pueden acumular residuos que afectan a la salud capilar. Además, la higiene del cepillo es un paso que muchas veces olvidamos. Los restos de cabello, productos capilares y grasa se acumulan en las cerdas, y si no lo limpiamos de forma regular, pueden afectar al cuero cabelludo e incluso generar problemas como irritación o caspa. Para evitarlo, es recomendable retirarle los cabellos acumulados después de cada uso y lavarlo con agua tibia y jabón suave al menos una vez a la semana.

¿Cuál es el cepillo ideal según tu tipo de cabello?

Cada tipo de melena tiene necesidades específicas, y elegir la herramienta adecuada marcará la diferencia.

Si tienes el pelo lacio, sin volumen y con tendencia a enredarse con facilidad, estos son los cepillos que mejor se adaptan a tu melena.

Cepillo de cerdas naturales (como jabalí) - cepillo para cabello con cerdas de jabalí, de Pure nature (18,50 euros)

cepillo para cabello con cerdas de jabalí Pure nature

Ayuda a distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo, aportando brillo y suavidad sin generar frizz. Ideal para evitar el efecto eléctrico que a veces aparece en este tipo de cabello.

Cepillo acolchado con cerdas mixtas (jabalí y nylon) - cepillo neumático bamwood cerdas mixtas, de Beter (10,04 euros)

cepillo neumático bamwood cerdas mixtas Beter

Desenreda sin romper el cabello y aporta volumen. Las cerdas de nylon permiten deslizar el cepillo con facilidad, mientras que las de jabalí aportan suavidad y brillo extra.

Las melenas gruesas suelen ser más densas y pesadas, por lo que necesitan cepillos que faciliten el peinado sin provocar quiebre.

Cepillo térmico de cerámica - cepillo cerámico tamaño 3, de ghd (rebajado a 26,73 euros)

cepillo cerámico tamaño 3 ghd

Ideal para quienes usan secador, ya que retiene el calor, lo distribuye de manera uniforme y facilita el alisado.

Cepillo paddle (plano y grande) - princess saves the world cepillo paddle antienredos secado rápido, de You are the princess (rebajado a 3,99 euros)

princess saves the world cepillo paddle antienredos secado rápido You are the princess

Perfecto para desenredar con rapidez sin dañar la fibra capilar. Su forma ancha permite cepillar grandes secciones de cabello de una sola vez.

Las melenas rizadas necesitan herramientas que respeten la forma del rizo y eviten el encrespamiento.

Peine de púas anchas - peine dientes anchos, de Amazon (7,39 euros)

peine dientes anchos Amazon

Un imprescindible para desenredar el cabello sin romper la estructura natural del rizo.

Peine ahuecador - Natural fiber peine ahuecador, de Beter (2,75 euros)

Natural fiber peine ahuecador Beter

Ideal para aportar volumen sin deshacer los rizos. Se recomienda usarlo con la cabeza hacia abajo para potenciar el efecto fluffing, una técnica que da más cuerpo a la melena sin encrespar.

¿Cuándo es el mejor momento para cepillar el cabello teniendo en cuenta su tipología?

No solo importa el cepillo que usas, sino también cuándo y cómo lo utilizas. Cepillar el cabello en el momento adecuado ayuda a prevenir la rotura y a mejorar su aspecto.