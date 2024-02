La manicura roja más clásica es la favorita de Tamara Falcó y de las chicas más pijas de Madrid

La manicura más eterna de todas, y que además este invierno 2024 es máxima tendencia. Sí, estamos hablando del esmalte de color rojo más icónico de todos los tiempos. hay una que vuelve cada temporada para coronarse como la más elegante, clásica y pija de la ciudad. Por eso, y como no podía ser de otro manera, tiene a ‘La Marquesa’ de Netflix como gran embajadora. Y no podíamos estar hablando de otra persona que de Tamara Falcó y su tono de uñas rojo que las chicas que más saben de moda aman en todas las épocas del año. Tamara Falcó ha dejado claro cuál es el esmalte de la colección OPI que está entre sus favoritos y que no es otro que el OPI Big Apple Red, un tono ideal, elegante, seductor y que a nosotras también nos ha conquistado. Se trata del rojo mas vendido en el mundo de esta marca, y que a ella le queda ideal con todos sus looks. En este sentido, hay ciertos tonos que nos gusta considerar 'todopoderosos' porque jamás dejan de llevarse y siempre aseguran un resultado elegante. ¿Nuestro favorito y el de Tamara Falcó? El rojo.

A nosotras nos encantan porque quedan bien en todos los tipos de uña y aportan un toque vibrante que siempre es bienvenido. Por eso, siempre que no sabemos por qué manicura optar, tenemos claro que este tono siempre es buena idea. Porque aunque sea un color potente y llamativo queda bien con la mayoría de looks que puedas lucir, tanto del día a día, como para un evento especial. Además, Tamara Falcó con este Reels en su cuenta de Instagram nos demuestra perfectamente que quedan igual de bien con estilismos más neutros o 'old money' como el suyo. Aunque, tengas los gustos que tengas, la opción que siempre es un acierto seguro son las uñas rojas.

El color de uñas rojo en las uñas significa energía, seguridad en nosotras mismas, sensualidad, sofisticación, feminidad y fuerza. Es la versión de belleza de manos del power suit o el labial rojo que simboliza lo mismo y te hace más atractiva y poderosa y por eso a Tamara Falcó le encanta esta manicura para darle el toque a todos sus looks.