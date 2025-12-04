La manicura de Tamara Falcó que nunca falla en Navidad: el tono vino que vuelve a ser el gran imprescindible de la temporada

La Navidad de Tamara Falcó siempre está marcada por cenas, planes, compromisos sociales y momentos especiales. Y para afrontarlo todo, la aristócrata tiene claro que hay un gesto que nunca le falla: elegir una manicura que combine con cualquier look sin dejar de ser sofisticada. Esta temporada, lo vuelve a demostrar en su última colaboración, donde luce el tono Málaga Wine de OPI, un esmalte rojo vino profundo que se ha convertido en un clásico infalible tanto para ella como para miles de mujeres que buscan elegancia sin complicaciones.

En las imágenes, Tamara aparece con un look festivo de lentejuelas negras y un maquillaje de noche muy discreto, pero con el toque perfecto de labios rosados y su característica piel luminosa. La manicura, sin embargo, destaca de inmediato: unas uñas cortas, pulidas y esmaltadas en ese rojo oscuro brillante que aporta calidez, sofisticación y un aire muy navideño sin caer en lo obvio.

El tono Málaga Wine de OPI: un imprescindible del invierno

El esmalte elegido por Tamara Falcó forma parte de los tonos icónicos de la firma. Según su descripción oficial, se trata de una crema brillante color vino tinto, rica, profunda y con mucho cuerpo. Lo más interesante es su fórmula: incorpora tecnología de gel precurado, que fija el color y permite mantener la manicura hasta 11 días, con un acabado similar al gel, pero sin necesidad de lámpara.

Es un tono que funciona especialmente bien en diciembre por varias razones:

Eleva cualquier estilismo de noche.

Evita los rojos clásicos y aporta un matiz más sofisticado.

Favorece tanto a pieles claras como más doradas.

Es discreto y a la vez rotundo, perfecto para cenas familiares, comidas de empresa o grandes fiestas.

Este tipo de color se convierte todos los años en uno de los más buscados porque encaja a la perfección con todo lo que acompaña a la Navidad: brillo, luz tenue, estilismos más festivos y un maquillaje más cálido.

La fórmula de Tamara para una manicura elegante y duradera

Más allá del color, Tamara apuesta por una estética muy concreta: uñas cortas, redondeadas y perfectamente limadas. Es la forma más práctica para las semanas previas a Navidad, cuando aumentan las actividades y se necesita comodidad sin renunciar a la elegancia. El acabado brillante del Málaga Wine combina además de maravilla con sus looks de lentejuelas, como demuestra en las fotografías.

La clave del éxito de esta manicura es precisamente esa simplicidad sofisticada: no busca un nail art cargado, ni aplicaciones, ni diseños complejos. Tamara sabe que menos es más y que un esmalte potente puede convertirse en el accesorio perfecto.

La manicura que veremos repetir durante todas las fiestas

Todo indica que este diciembre volveremos a ver a muchas celebrities, influencers y mujeres anónimas apostar por este tipo de tonos vino profundo. Es un color que ya es tendencia por sí mismo y que, además, se convierte en un comodín absoluto combinando con negro, dorado, plata, verde oscuro o terciopelo.

Tamara Falcó lo confirma: cuando llega la Navidad, hay esmaltes que nunca fallan. Y el Málaga Wine de OPI es uno de ellos. Elegante, duradero, sofisticado y perfecto para cerrar el año con estilo.