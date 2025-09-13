Más allá del ácido hialurónico: los ingredientes que hidratan, reparan y transforman tu piel de verdad

Hay algo casi mágico en mirarse al espejo y notar que la piel está luminosa, flexible y con ese efecto 'glow' que nos hace sentir más guapas que nunca. Pero la realidad es que muchas veces la sometemos a cambios bruscos de temperatura, exceso de sol, calefacción o aire acondicionado, y lo que vemos no siempre acompaña: tirantez, sequedad e incluso sensación de picor. En ese momento solemos recurrir al ácido hialurónico, el activo que reina en todas las fórmulas hidratantes.

Pero, aunque este activo sea el más popular por su capacidad de retener hasta 1000 veces su peso en agua, no está solo en el podio. La dermocosmética lleva tiempo poniendo el foco en otros ingredientes capaces de hidratar, calmar y reparar la piel con la misma eficacia (o más), especialmente cuando se trata de pieles secas, sensibles o irritadas.

Ingredientes que compiten con el ácido hialurónico

El ácido hialurónico seguirá siendo un imprescindible en nuestro neceser y el de la mayoría de expertas en belleza, pero eso no significa que no haya otros activos que merezcan igualmente un sitio en nuestras rutinas por actuar como auténticos transformadores de la piel. Glicerina, urea, alfabisabolol y pantenol son los nombres que deberías empezar a tener en el radar si quieres una rutina hidratante más completa y eficaz.

Glicerina: la esponja hidratante

Humectante natural, la glicerina atrae y retiene la humedad como una esponja. Apta para todo tipo de pieles, fortalece la barrera cutánea y aporta suavidad y flexibilidad.

Mushroom & karite story, de Byoode (69 euros)

Crema facial enriquecida con adaptógenos (shiitake, ostra), manteca de karité y glicerina. Nutre, calma y protege frente al estrés ambiental.

Urea: hidratación + exfoliación

Además de atraer y retener la humedad, la urea elimina células muertas y favorece la renovación celular, lo que la convierte en aliada de pieles secas, ásperas o con descamación.

HEO mask, de Medik8 (69 euros)

Mascarilla nocturna en dos pasos que combina humectantes, emolientes y oclusivos, con urea y antioxidantes como el kale azul.

Alfabisabolol: calma y antiinflamación

Derivado de la manzanilla, hidrata y al mismo tiempo reduce irritaciones y rojeces. Ideal para pieles sensibles o tras la exposición solar.

Anti-redness miracle fórmula 3 en 1, de Rosalique (34, 95 euros)

Crema hidratante con color, SPF50 y alfabisabolol. Perfecta para pieles sensibles con tendencia al enrojecimiento.

Lotus melight eye patches, de Boutijour (63 euros)

Parches de contorno con alfabisabolol y complejo White Ten™ para iluminar y desinflamar en 30 minutos.

Pantenol: reparación intensiva

Conocido como provitamina B5, hidrata, calma y repara la piel gracias a su capacidad de mejorar la función barrera y la regeneración celular. Es un imprescindible para pieles sensibles, con acné o maduras.

CCC + ferulic brightening under-eye cream, de Perricone MD (81 euros)

Contorno de ojos con pantenol, tres tipos de vitamina c y ácido fítico. Hidrata, ilumina y mejora la pigmentación.

Relief sun moisture SPF50, de Boutijour (39,99 euros)

Protector solar ligero con pantenol, escualano y antioxidantes. Protege frente a UV y luz azul sin dejar rastro.

El futuro de la hidratación está en la mezcla

Como queda cada vez más patente, la nueva cosmética no va de elegir un único ingrediente estrella, sino de combinarlos inteligentemente para cubrir todas las necesidades de la piel: hidratar, calmar, reparar y proteger. Los expertos coinciden en que, junto al ácido hialurónico, la glicerina, la urea, el alfabisabolol o el pantenol forman un 'dream team' que transforma de verdad la textura y el confort de la piel. Porque al final, lo importante no es solo tener el activo del que todo el mundo habla en tu neceser, sino apostar por fórmulas completas que trabajen en sinergia para que tu piel esté siempre en su mejor versión.