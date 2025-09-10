“Evita la descamación y prolonga el tono dorado”: cómo mantener el bronceado según una farmacéutica

El verano puede terminar en el calendario, pero tu piel no tiene por qué despedirse tan rápido de ese tono dorado que tanto favorece. Con los cuidados adecuados, es posible prolongar el bronceado durante semanas y evitar que se convierta en un recuerdo fugaz. La clave está en hidratar, nutrir y proteger la piel con productos específicos que actúan como aliados post-sol.

Así lo confirma Mari Paz Pellús, farmacéutica experta en dermofarmacia y portavoz de Druni: "Un prolongador de bronceado no solo hidrata y calma, también evita la descamación y la pérdida rápida del color, logrando que la piel se mantenga uniforme y luminosa durante más tiempo". Una fórmula sencilla, pero eficaz, que convierte la rutina después de la playa en un ritual de autocuidado.

El secreto para un bronceado duradero

Un prolongador de bronceado no genera color, sino que trabaja sobre lo que ya tienes, asegurando que la piel se vea uniforme y radiante durante más tiempo. Su eficacia reside en ingredientes hidratantes y calmantes, como glicerina, aceites vegetales o antioxidantes, que refuerzan la barrera cutánea mientras potencian la pigmentación. La clave está en la rutina: aplicar el producto después de la ducha, tras una exfoliación suave, favorece que se absorba mejor y que el tono se mantenga más homogéneo. Como recomienda la experta lo mejor es masajearlo con calma, dedicar unos minutos al gesto y evitar fricciones intensas que puedan causar parches. Y un recordatorio importante: nunca sustituye al fotoprotector, por lo que incluso si buscas prolongar el bronceado, la protección solar sigue siendo imprescindible.

Más allá del cosmético, la alimentación también suma. Alimentos ricos en betacarotenos como zanahoria, calabaza, tomate o espinacas ayudan a reforzar el tono, así como los nutricosméticos formulados a base de estos pigmentos vegetales. La hidratación diaria, tanto por dentro como por fuera, sigue siendo la mejor aliada para una piel luminosa.

Prolongadores de bronceado que querrás en tu neceser

Más que una crema más en tu rutina post-verano, son un gesto de autocuidado que marca la diferencia. Estos productos hidratan, reparan y potencian el tono natural, convirtiéndose en aliados imprescindibles para que tu piel conserve uniformidad, suavidad y un 'glow' que habla de bienestar.

Prolongador del bronceado corporal, de Esthederm (50 euros)

Prolongador del bronceado corporal. Esthederm

Una fórmula ligera que hidrata, calma y potencia el tono dorado natural, evitando la descamación típica tras el sol. Se absorbe rápido y deja la piel suave y uniforme.

After sun, de Kream (12,95 euros)

After sun. Kream

Un 2 en 1 que repara la piel tras la exposición solar y prolonga el bronceado. Su textura cremosa aporta confort inmediato y frescor.

Huile de carotte, de Evoluderm (3,25 euros)

Huile de carotte. Evoluderm

Aceite de zanahoria rico en betacarotenos que nutre, suaviza y potencia el brillo natural de la piel, dejando un efecto 'glow' irresistible.

Tan maximizer soothing moisturizer face & body, de Lancaster (31,95 euros)

Tan maximizer soothing moisturizer face & body. Lancaster

Crema reparadora para rostro y cuerpo que hidrata en profundidad y mantiene el tono uniforme, con una textura ligera perfecta para pieles sensibles.

Cocoa dreams, de Australian Gold (22,99 euros)

Cocoa dreams. Australian Gold

Prolongador enriquecido con cacao que hidrata intensamente y aporta un aroma cálido y veraniego, perfecto para alargar la sensación de vacaciones.

Más allá del verano, piel cuidada todo el año

El bronceado perfecto no es cuestión de azar, sino de constancia y cuidado. Usar un prolongador después de cada ducha, alternar con aceites nutritivos o mantecas y mantener hábitos saludables son la mejor fórmula para que ese tono dorado se prolongue semanas después del verano. Como concluye Mari Paz Pellús, "con la rutina adecuada, el bronceado dura más y la piel se mantiene saludable y radiante".