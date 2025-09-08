Exfoliar, mezclar activos sin control o saltarse la hidratación: los errores más comunes al resetear la piel tras el verano

Después de unas semanas intensas de sol, cloro, sal y aire acondicionado, la piel suele pedir auxilio. Aunque hayas mantenido tu rutina de protección solar a rajatabla, los contrastes de temperatura y la reaplicación constante de filtros dejan huella: deshidratación, textura irregular o falta de luminosidad son solo algunas de las señales de alarma que indican que necesita un reseteo.

Y ojo, porque querer solucionarlo todo de golpe suele ser el error más común. La farmacéutica experta en dermofarmacia Yolanda Galiana de la Farmacia Puente de la Virgen, en Elche lo advierte claro: "Exfoliar en exceso o introducir demasiados activos a la vez puede ser un shock para la piel, especialmente en etapas como la perimenopausia, cuando la piel es más fina y menos tolerante". La clave no está en un detox agresivo, sino en un reset consciente, que simplifique y priorice lo esencial: calmar, hidratar y reparar.

Los errores que sabotean la recuperación de tu piel

El mayor fallo después de las vacaciones es obsesionarse con limpiar en profundidad. Abusar de exfoliantes mecánicos o ácidos puede romper aún más la barrera cutánea y empeorar la sensibilidad. En su lugar, Galiana recomienda optar por peelings enzimáticos suaves, que refinan la textura sin irritar.

Otro error recurrente es mezclar activos sin control: sumar retinol, vitamina C, ácidos exfoliantes y péptidos en la misma semana puede saturar la piel y causar brotes. Aquí menos es más: apuesta por fórmulas con activos bien definidos como la niacinamida, el ácido hialurónico, las ceramidas o el escualano, que restauran la función barrera. Y, aunque parezca obvio, no hidratar suficiente es otro gran fallo. "Tras el verano la piel pierde lípidos y agua con mayor facilidad, por lo que reforzar la hidratación es clave para calmarla y potenciar la eficacia de cualquier tratamiento posterior", señala la experta.

Además, conviene estar atentas a los signos de saturación: "La pérdida de luminosidad, la textura irregular, la tirantez, la deshidratación, brotes o rojeces son claras señales de alarma. En perimenopausia se suman la sequedad, la sensibilidad y una regeneración mucho más lenta", añade Galiana. En estas circunstancias, la tentación de resetear de golpe puede volverse en nuestra contra: "Prefiero hablar de reset consciente más que de detox agresivo. Hay que simplificar la rutina, volver a lo esencial y apostar por activos calmantes como la centella asiática, el pantenol o los prebióticos".

Los mejores aliados para una rutina de rescate

El reto, según la experta, está en escuchar a la piel y darle tiempo: "Tras el verano, la barrera cutánea suele estar deteriorada y necesita fórmulas limpias y sensoriales que devuelvan el equilibrio poco a poco". Una invitación a resetear con cabeza, no con prisas y con los productos que verás a continuación eso es justo lo que vas a darle a tu piel.

Rutina doble limpieza, de SkinRoutine by Paloma Sancho (31,95 euros)

Rutina doble limpieza. Skinroutine by Paloma Sancho

El aceite desmaquillante con aceites de almendra y ylang-ylang, limpia en profundidad sin resecar y mantiene la piel hidratada. Perfecto como primer paso de la doble limpieza. Mientras que el gel purifica y calma gracias al aceite de aguacate y el escualano. Su textura ligera respeta la barrera cutánea y evita tirantez.

Sérum retinol N.º3, de SkinRoutine by Paloma Sancho (32,90 euros)

Sérum Retinol N.º3. SkinRoutine by Paloma Sancho

Combina retinol al 0,3 %, bakuchiol y niacinamida para regenerar y mejorar la textura de la piel durante la noche. Ideal para pieles maduras que buscan uniformidad.

Crema facial N.º4, de SkinRoutine by Paloma Sancho (29,90 euros)

Crema facial N.º4. Skinroutine by Paloma Sancho

Una fórmula reparadora con ácido hialurónico, ceramidas y niacinamida. Refuerza la barrera cutánea, hidrata intensamente y aporta elasticidad.

La clave para un piel radiante en septiembre: resetear sin pasarse

La piel necesita tiempo para recuperarse tras el verano. En lugar de caer en la tentación de los detox agresivos, apuesta por la calma, la hidratación y la reparación. Con una rutina minimalista y productos que respetan la fisiología cutánea, tu piel recuperará el equilibrio y la luminosidad perdida… sin dramas ni sustos innecesarios.