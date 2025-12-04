Uñas de Navidad 2025: 5 manicuras festivas (y nada obvias) para llevar todo diciembre

Entre cenas de empresa, brindis con amigos y reuniones familiares, tus manos van a salir en más fotos que nunca. Y este año, las uñas de Navidad se alejan del típico rojo con purpurina para apostar por acabados elegantes, texturas especiales y tonos que funcionan tanto el 24 de diciembre como el 2 de enero.

Con la ayuda de la experta, Luisamar López, manager del salón Coqueta Beauty Nails, repasamos las cinco manicuras que van a marcar el mes.

1. Burgundy "jelly": el vino más jugoso

El burgundy profundo sigue siendo el clásico de diciembre, pero en versión jelly (ligeramente translúcido) se vuelve mucho más actual. "Es el nuevo tono de fiesta: sofisticado, pero con un punto jugoso que hace que la uña se vea más larga y luminosa", explica Luisamar López.

En salón, se consigue con capas muy finas de esmalte vino y un top coat súper brillante. Ideal si quieres algo elegante que combine con todo.

2. Rojo Navidad con efecto cat-eye

Para quienes no renuncian al rojo clásico, pero quieren un giro 2025, llega el acabado magnético o cat-eye: una línea de luz que se mueve con el reflejo. "Con una sola capa de efecto cat-eye el rojo de siempre parece joyería fina, es la manicura que más me piden para Nochevieja·, apunta la experta. Funciona especialmente bien en uñas almendradas o cuadradas cortas.

3. Verde abeto profundo

El verde bosque se ha convertido en el nuevo negro del invierno: chic, fotogénico y muy navideño sin caer en el tópico. "Favorece muchísimo con abrigos camel, grises y negros; da un toque festivo incluso en looks muy sobrios", comenta Luisamar. Puedes llevarlo liso o con un detalle mínimo (una estrella en uno o varios dedos, una fina línea metálica en la cutícula).

4. Efecto lazo y detalles joya

En TikTok e Instagram, los lazos mínimos sobre bases claras se han convertido en el nuevo estampado navideño. "Nosotras los hacemos muy finos, casi como si fueran dibujados con bolígrafo, en rojo, dorado o blanco. Lo importante es que se vean delicados, no infantiles", señala.

5. Aura invernal y degradados suaves

Para las más atrevidas (o fans del aerógrafo), la tendencia es la "winter aura": un degradado difuminado en tonos vino, azul petróleo, marrón cacao o malva. "Es como llevar un cielo invernal en las uñas: no hay líneas duras, todo son sombras suaves. Favorece muchísimo en uñas medias o largas", explica Luisamar.

Se suele realizar con técnica de aerógrafo o esponjita, siempre rematado con top coat brillante.

¿Cómo elegir tu manicura navideña?

El consejo de Luisamar López es claro: "Piensa primero en tu agenda: si tienes muchos eventos formales, ve a tonos clásicos con un twist; si tu plan es más relajado, atrévete con efectos como cat-eye, lazos o aura. Lo importante es que mires tus manos y te den ganas de brindar más".

Con cualquiera de estas cinco propuestas, tus uñas van a estar tan listas para las fiestas como tu lista de villancicos en bucle.