Oysho lanza su nueva línea de make up y estos son nuestros productos favoritos que puedes encontrar ya en tiendas por menos de 16 euros

Con la llegada de la primavera y con el verano a la vuelta de la esquina, es normal que cambiemos nuestra rutina de skin care, añadiendo otro tipo de cremas hidratantes faciales más ligeras que no nos deje la cara más grasa ni que notemos muy densa la misma. Por ello, es esencial que en nuestra rutina de cuidado facial cambiemos aquellos productos de skin care teniendo en cuenta nuestro tipo de piel. Además, es esencial que nos protejamos de los rayos nocivos del sol, por lo que debemos de hacernos con los mejores sprays de protección solar que podemos usar tantas veces como queramos, incluso con el maquillaje ya aplicado. En este sentido, no solo cambiamos nuestra rutina de skin care cuando llegan las altas temperaturas, si no que también añadimos y modificamos los productos cosméticos de nuestro neceser, añadiendo, por ejemplo, máscaras de pestañas waterproof, las cuales tienen una mayor resistencia al agua y al sudor, por lo que así evitaremos que se nos estropee el maquillaje. Son muchas las marcas ‘low cost’ que se lanzan al mercado de la cosmética, y es el caso de Oysho, pues esta, más allá de ser una firma especializada en ropa interior, moda de baño y sport, acaba de lanzar su primera colección de maquillaje cuyos precios no superan los 16 euros.

La colección de maquillaje y cosméticos de Oysho aúna todos los productos más básicos que toda chica debe tener en su neceser de viaje y que te ayudan a conseguir ese efecto ‘buena cara’ que todas buscamos cada mañana. Por ejemplo, los coloretes son esenciales para crear la tendencia más viral de este invierno, el ‘pinky cheeks’, que no es más que aplicar blush en la zona de las mejillas a pequeños toquecitos a fin de que quede lo más natural posible, resultando un tono cálido y aniñado a la cara. Además, la nueva colección incluye productos como fijadores de cejas -un cosmético esencial en nuestra rutina de maquillaje-, con los que enmarcar la mirada, labiales e incluso esmaltes de uñas, sumándose a la tendencia más viral de esta temporada, la manicura en amarillo limón, la cual no solo queda fenomenal en las uñas, si no que resalta el tono dorado de nuestra piel. Por ello, te enseñamos nuestros productos cosméticos favoritos que podemos encontrar en la línea de maquillaje de Oysho para crear nuestro neceser más básico y funcional para nuestras vacaciones de verano.

Máscara de pestañas, de Oysho (15,99 €)

Máscara de pestañas Oysho

Barra de colorete, de Oysho (15,99 €)

Barra de colorete Oysho

Iluminador en crema, de Oysho (15,99 €)

Iluminador en crema Oysho

Rubor en crema para labios y mejillas, de Oysho (15,99 €)

Rubor en crema Oysho

Esmalte de uñas, de Oysho (7,99 €)

Esmalte de uñas Oysho

Estos tan solo son algunos de nuestros productos cosméticos y de maquillaje favoritos de la nueva línea de Oysho.