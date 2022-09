Trucos de experta para mantener el bronceado en otoño y lucir una piel perfecta

Con la llegada del otoño, nuestra piel comienza a perder color y tiende a volverse más apagada y tenue. El bronceado tan ansiado del verano y que tanta vitalidad nos daba está empezando a desaparecer y necesitamos disfrutar de una piel tostada durante todo el año. Pero, para eso, hay que tener en cuenta unos cuantos trucos o tips de experta que nos debemos seguir para poder prolongar el bronceado durante los meses de otoño, sin perder, el tono dorado que nos ha dejado durante el verano.

Cuando hablamos de belleza, hablamos de cuidados de la piel y que mejor que hablar con Amanda Bell, make up artist de Pixi Beauty, que nos ha dado los trucos perfectos para desarrollar las técnicas perfectas para disfrutar de una tonalidad ideal todo el año.

Mantén el bronceado todos los meses de otoño FOTO: La Razón La Razón

Mantener una piel radiante todo el año es muy complicado, es importante el uso de vitamina C (ya lo dijo Vicky Martín Berrocal) y usar con frecuencia distintos tratamientos para tener la piel a punto: ‘‘Para mantener su bronceado, un exfoliante no físico es ideal (a diferencia de un exfoliante granular), por lo que los ingredientes como el ácido glicólico y láctico son perfectos. Recomendaría usar un exfoliante de 1 a 3 veces a la semana junto con la vitamina C, con la vitamina C pruebe una forma de vitamina C que ilumina y revitaliza, por ejemplo, Pixi Vitamin C Tonic (diariamente) y Glow Tonic 3 veces a la semana’', comenta la experta.

Vitamin C Tonic, de Pixi (25,99€ en Sephora)

Tónico con Vitamina C FOTO: pixi

Y, además de esto, en nuestra conversación con la experta, nos comenta que es imprescindible hacer un buen uso de las cremas hidratantes para el rostro: ‘’Mantener la piel perfectamente hidratada es muy importante y los ingredientes como los humectantes y las ceramidas aseguran que la piel tenga una hidratación sostenida y equilibrada. Mis 2 favoritas son la Pixi Rose Ceramide Cream’', aclara. Si tan importante es, deberíamos darle prioridad en nuestra rutina facial y si la piel está hidratada, nuestra piel lucirá muy glow.

Pero, en muchas ocasiones, no es tan fácil mantener el bronceado durante los meses de otoño, aunque existen posibilidades para recuperar la piel tras su exposición al sol del verano: ’'Cubrir la piel con hidratación y calma es la forma de garantizar que la piel se mantenga, esto evitará la descamación y mantendrá la salud de la piel. Las texturas de gel también pueden contribuir al efecto sensorial/refrescante. Milky Remedy Mask de Pixi es, en última instancia, refrescante y calmante, y Hydrating Milky Mist brinda un impulso de hidratación sin peso’', confiesa Amanda Bell. De esta manera, recuperaremos nuestro color de piel y notaremos una gran mejoría en la luminosidad del otro.

Por último, le pedimos algún consejo a nuestra experta sobre el efecto buena cara, ahora que tenemos la vuelta a la oficina con la bienvenida del otoño y lo tuvo claro: ‘‘Estar de vuelta en la oficina puede significar que necesitas un poco más de cuidado para la piel, las soluciones rápidas y ser intuitivo con las necesidades de tu piel asegurarán que luzca fresca y descansada. Intenta usar parches para los ojos un par de veces a la semana y máscaras de hojas (que están saturadas con suero hidratante y revitalizante)’', concluye.

UnderEye +C Brightener Open, de Pixi (20,99€ en Sephora)

UnderEye +C Brightener Open FOTO: pixi

Sin ninguna duda, si no mantienes el bronceado durante los meses de otoño es porque no quieres. Ahora, tienes los trucos perfectos para convertirte en toda una experta y aguantar el color tostado, mucho más tiempo.