El secreto mejor guardado de la Reina Letizia para lucir una piel perfecta (y sin maquillaje) en Mallorca a sus 51 años

Menos es más, y la Reina Letizia lo tiene claro en sus vacaciones en Mallorca. A pesar de las altas temperaturas, ayer por la tarde, la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía aprovecharon que tenían su agenda oficial despejada para pasear por el centro de la ciudad y hacer unas cuantas compras, uno de los pasatiempos favoritos de la madre del Rey Felipe. Se trata de una salida que ya viene siendo tradición en la Familia Real, que siempre reserva uno de sus días de vacaciones en la isla para programar una tarde de chicas. Y obviamente, nosotras no pudimos dejar de fijarnos en sus looks, pero sobre todo en el nuevo bolso de firma francesa que Leonor no se quita en sus vacaciones en Mallorca y en el rostro sin una pizca de maquillaje de la Reina Letizia a sus 51 años.

¿Cuál es el truco de la Reina Letizia para lucir una piel perfecta sin maquillaje? Hemos preguntado a Raquel González, una cosmetóloga muy reputada en España y creadora de la firma Byoode para averiguar qué activos no faltan en la rutina de la Reina Letizia. “Tiene una piel maravillosa, con mucha luz y sin manchas. Sin lugar a dudas, la vitamina C es el ingrediente que nunca falta en el neceser de la reina Letizia”, nos adelanta la cosmetóloga Raquel González. Pero ahí no acaba una rutina para tener una piel tan bonita como la de ella.

La Reina Letizia sin maquillaje. Gtres

La rutina de belleza de la Reina Letizia

“Un suero de vitamina C. Tiene la piel con un glow solo propio de pieles que llevan tiempo usando este activo cosmético. Además, otros aspectos de su rostro lo delatan: tiene el tono muy uniforme y gran firmeza en la piel. Como sabemos, además de iluminar, la vitamina C ayuda a promover la síntesis de colágeno y elastina, además de inhibir la producción de melanina para evitar la aparición de las manchas. También creo esto porque se habla mucho de su tono de piel, que se logra con los correctos bronceadores. No tiene un tono de moreno solar, si fuera este el caso, presentaría mucho más foto envejecimiento y se aprecia que evita la sobreexposición al sol. También se nota que usa ácido hialurónico por cómo se ve de repulpada su piel”, nos explica Raquel González de la firma Byoode.