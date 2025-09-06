Skin Food se reinventa: Weleda lanza tres nuevos esenciales para tu rutina más natural

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de descuido. Weleda, referente en cosmética natural, lanza tres nuevos productos dentro de su emblemática gama Skin Food, pensados para reconectar con el bienestar corporal desde el primer gesto del día. Contaremos con: leche corporal, crema de ducha y stick labial. Tres aliados para una piel nutrida, protegida y luminosa.

Ritual de cuidado con alma verde

La nueva Leche Corporal Skin Food combina ligereza y nutrición profunda gracias al fitoescualano y la exclusiva Phyto Infusion de Weleda. Su textura fluida se absorbe rápidamente, dejando la piel suave y sin sensación grasa. Ideal para quienes buscan hidratación duradera sin complicaciones.

La Crema de Ducha Skin Food transforma la higiene diaria en un momento de placer sensorial. Con notas de naranja dulce, lavanda y benjuí, limpia sin resecar y respeta la barrera cutánea, convirtiéndose en el primer paso de una rutina consciente.

El Stick Labial Skin Food completa el trío con una fórmula 3 en 1 que nutre, hidrata y repara los labios. Su acabado natural con brillo sutil lo convierte en el compañero perfecto para el día a día, incluso como base antes del maquillaje.

Leche corporal línea Skin Food Weleda

Ingredientes que cuidan tu piel y el planeta

La clave de esta nueva colección está en la Phyto Infusion, una mezcla botánica de pensamiento silvestre, caléndula, camomila y romero. Esta combinación vegetal aporta beneficios calmantes y regeneradores, fortaleciendo la piel desde el interior.

Como es habitual en Weleda, todos los productos están formulados con ingredientes 100 % naturales, libres de microplásticos y derivados del petróleo. Además, el packaging se ha rediseñado con un enfoque más sostenible y responsable, utilizando hasta un 60 % de materiales reciclados.

Crema de ducha de la línea Skin Food Weleda

Belleza que conecta con lo esencial

Con más de un siglo de experiencia, Weleda sigue apostando por una belleza que respeta los ritmos de la piel y del entorno. Esta ampliación de Skin Food responde a una demanda creciente de productos eficaces, honestos y alineados con un estilo de vida más consciente.

Bálsamo labial de la línea Skin Food Weleda

Tres nuevos gestos que no solo cuidan tu piel, sino que también te invitan a reconectar con lo esencial: el placer de cuidarte, el valor de lo natural y el compromiso con el planeta. Yo al menos tengo ganas de probarlos.