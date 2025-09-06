3 cortes de pelo para mujeres +50 para este inicio de septiembre

Septiembre actúa como el mes de enero; todo un inicio de cambios. Entre ellos, uno de los más comunes tiene que ver con nuestra melena con el fin de renovar, así como de conseguir un aire fresco e innovador. No es cuestión de simplemente vernos diferentes con la vuelta a la oficina o la rutina, sino de sanear las puntas y devolver la salud a nuestra fibra capilar tras la exposición ante los agresores externos durante el verano. Por ello, no encontramos mejor momento que este para comenzar dicha transformación que con un buen corte de pelo.

Entre los hairstyles en tendencia de septiembre, encontramos un gran abanico de posibilidades en cuanto a estilos de gustos. Desde los más atrevidos hasta los más confiados con los que siempre nos vemos bien. No obstante, la mayoría de ellos son los seleccionados por las mujeres 50+ a causa de su capacidad rejuvenecedora y favorecedora para resaltar la belleza natural con propuestas estilísticas de lo más contemporáneas. Los cortes de pelo de este otoño 2025 tienen mucho que decir a causa de sus fuertes personalidades o funciones inmediata de enmarcar el rostro, así como de enfatizar las facciones junto con lo que siempre buscamos cuando hacemos un cambio. Confianza, comodidad y fácil de mantener. Porque sabemos que en el día a día queremos mimar nuestro cabello, pero sin perder demasiados minutos frente el espejo.

Los 3 cortes de pelo 50+ para septiembre

Lo cierto es que no son nuevos, pero tampoco efímeros. Cada vez se tiene más en cuenta la funcionalidad de los cortes de pelo para decantarnos por uno u otro, sin dejar de lado aquello que nos sienta mejor dado nuestra forma del rostro. Asimismo, no nos olvidemos de que, ante todo, necesitamos sentirnos seguras de sí mismas, no notar estar disfrazadas ni arrepentirnos en cuanto veamos unas tijeras en función. Esta vez, septiembre ha llegado con opciones que dan movimiento y aportan un plus actual, por lo que si tienes pensado hacerte un cambio de look, aquí seleccionamos los 3 cortes de pelo para mujeres +50 para este inicio de mes.

Corte de pelo bob francés

Uno de los cortes de pelo para mujeres 50+ más versátiles que podemos llevar, tanto liso como ondulado o con textura, entre otras opciones. Su fácil mantenimiento y practicidad conquista a las editoras de belleza empleando pocos minutos al día en cuanto a su cuidado, así como también suaviza los rasgos con un efecto rejuvenecedor. Como consejo, para dar un plus de volumen podemos jugar o bien con las capas (con el objetivo también de aportar vitalidad), o bien con la altura del corte.

El corte de pelo bob francés es uno de los pocos que sienta bien a todos los rostros, desde a los ovalados o alargados hasta a los cuadrados o redondos. En todos ellos enmarca el rostro y equilibra las facciones. Perfecto para las que buscan una propuesta moderna sin emplear demasiado esfuerzo.

Naomi Watts con corte de pelo bob francés. Gtres

Corte de pelo whisper pixie

El corte de pelo whisper pixie se trata de una de las apuestas más modernas y vanguardistas que actúa como una de las versiones del clásico pixie. Con un aire delicado, femenino y fresco, enfatiza tanto los ojos como los pómulos, así como se caracteriza por unas capas muy finas y desfiladas ganando mucho más movimiento sutil. Si el anterior era fácil de mantener, este es todavía más, puesto que simplemente hace falta las yemas de los dedos junto con productos de fijación (en el caso de que sea necesario). Es juvenil, práctico y original para comenzar una nueva etapa de cambios.

Ofrece luminosidad total al rostro, crea una sensación de mirada fresca y sienta bien a los rostros ovalados, alargados y cuadrados.

Emma Stone con corte de pelo whisper pixie. Gtres

Corte de pelo a capas con flequillo desfilado

El corte de pelo a capas con flequillo desfilado (o no) es el perfecto para las mujeres 50+ que son preferentes del team largo. Hablamos de una de las alternativas más rejuvenecedoras, versátiles y con capacidad de suavizar las líneas de expresión que otorga un movimiento absoluto, se adapta a la textura del cabello y a su infinidad de posibilidades. Gracias a la técnicas de las capas, evita que el cabello se vea demasiado plano o con mucho peso, de la misma manera que el flequillo ayuda a suavizar las facciones y a resaltar la mirada.

Dicho hairstyle es recomendable para los cabellos finos (para ganar mucha más cantidad), así como para rostros alargados y redondos.

Dakota Johnson con corte de pelo a capas y flequillo. Gtres

Gracias a la experiencia, las mujeres 50+ juegan con la ventaja de conocerse bien a sí mismas y de saber exactamente qué les queda mejor. Porque, desde luego, acertar con los cortes de pelo se trata de una de las satisfacciones más deseadas dentro de la peluquería.