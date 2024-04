Soy editora de belleza y confirmo que esta temporada el gloss será un imprescindible en tu neceser

Cuando llega la primavera, nuestra rutina de cuidado facial cambia. Cambiamos la crema hidratante muy untuosa por otra crema hidratante efecto frío , pues es muy habitual que nuestra piel requiera una serie de necesidades específicas para cada temporada, y es que, con la subida de las temperaturas, nuestra piel se torna más grasa y con más brillo, por lo que es necesario buscar productos acordes no solo a nuestro tipo de piel (mixta, seca o grasa), si no también a la época del año en la que estamos. Lo mismo ocurre con los productos demaquillaje. Con la llegada de la primavera, buscamos productos en crema y líquidos. Por ejemplo, el colorete es un imprescindible, ya que nos aportará ese extra de color y luz, y es que esta temporada la tendencia es llevarlo no solo en las mejillas, sino también en la nariz (buscando ese efecto 'quemado' por el sol). Asimismo, el iluminador tampoco nos puede faltar en nuestro neceser de maquillaje, tampoco la máscara de pestaña a prueba de agua, pues la máscara de pestañas waterproof es perfecta no solo para el verano, sino también para la primavera. Sin embargo, el producto que sí o sí no nos puede faltar en nuestro neceser es, sin lugar a dudas, el gloss.

Palabra de editora de belleza, el gloss ha pasado a ser ese producto estrella de nuestro maquillaje. Si bien es cierto que, hace un par de temporadas, los labiales mate lo llevaban todas las amantes de la belleza y el maquillaje, ahora lo que se lleva son los productos con mucho brillo y que aporte jugosidad al rostro. Es por ello por lo que el gloss se ha vuelto un imprescindible, porque aporta ese toque de brillo a nuestros maquillajes más básicos y sencillos. ¿Cómo aplicar el gloss para que tus labios luzcan jugosos? Lo ideal sería que empieces por aplicar un exfoliante de labios cuando lleves a cabo la skincare routine. Esto eliminará las células muertas de tus labios y este esté completamente uniforme. Una vez hecho este paso, es momento de hidratar con una vaselina. Un truco que pocas chicas conocen es que, antes de aplicar el gloss, contornees tus labios con un lápiz del mismo tono de tus labios y, una vez hecho esto, es momento de aplicar el gloss. Sin más, estos son los glosses que no nos puede faltar en nuestro neceser de maquillaje esta primavera.

Brillo de labios lifter gloss, de Nars (29,50euros)

Lip gloss lifter, de Maybelline (6,43 euros)

3d Hydra Lipgloss, de Kiko Milano (11,99 euros)

Brillo labios voluminizador, de Essence (2,23 euros)

Estos son a algunos de los lipgloss que están arrasando entre todas las amantes de la belleza y que, por tanto, deberás meter en tu neceser de maquillaje diario. Aportan hidratación, jugosidad y mucho brillo. Sin duda, un acierto absoluto.