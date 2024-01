Una editora de belleza nos confiesa sus productos de maquillaje imprescindibles para el día a día

Todas las amantes de la belleza sabemos que el neceser de maquillaje perfecto existe. Si afirmas esta frase es porque eres tan fanática de este tipo de productos que siempre estás buscando las novedades que se lanzan al mercado o bien, te estás iniciando en este 'mundo beauty' y quieres hacerte con los básicos que se necesitan para tener el neceser de maquillaje completo. Sea cual sea, te enseñamos cuáles son todos los productos que sí o sí debes tener para que tu piel obtenga ese efecto 'buena cara' a la que todas aspiramos cada mañana antes de ir al trabajo. Al igual que en moda tenemos el 'armario cápsula', en este espacio obtendrás los seis productos básicos sin los que no podrás vivir. Como buena rutina, antes de comenzar por el 'make up', es necesario limpiar tu rostro con un buen jabón facial e hidratarla a partir de un sérum y una crema hidratante facial. Este paso es muy importante porque así conseguiremos que nuestro rostro luzca jugoso, además de que la piel no se reseque a causa del frío y el maquillaje penetre bien.

¿Cuáles son aquellos productos imprescindibles que no nos pueden faltar a la hora de crear nuestro propio neceser? Sin lugar a dudas, un básico que sí o sí tenemos que tener es un colorete en polvo. Hace justo un año se convirtió en viral al tendencia 'pinky cheeks' gracias a la serie parisina 'Emily in Paris', que no es más que aplicar a toquecitos en las mejillas bastante blush a fin de conseguir unas mejillas muy sonrosadas propias de haber pasado unos minutos al sol. Siguiendo por los productos en polvo, un bronceador para ser aplicado en los pómulos y en la zona T (frente y nariz). Con este producto, crearemos un efecto 'sombra' con el que nuestras facciones se enmarcarán aún más. Siguiendo con un buen corrector de ojeras (y de imperfecciones), una máscara de pestañas y fijador de cejas para abrir y enmarcar la mirada. Por último, un labial. Este puede ser en la tonalidad que prefieras, desde un rojo potente hasta uno muy sutil en color nude. Sin más que añadir, estos son algunos de los productos básicos que sí o sí necesitas tener en tu neceser para obtener un efecto 'buena cara'.

Unlimited blush, de Kiko Milano (11,49 euros)

Colorete Kiko Milano

Terracotta light, de Guerlain (29,99 euros)

Bronceador terracotta Guerlain

Corrector Fit Me, de Maybelline (4,14 euros)

Corrector Maybelline

Máscara de pestañas, de Clinique (21,19 euros)

Máscara de pestañas Clinique

Barra de labios 'L'Absolu Rouge Cream', de Lancôme (24,98 euros)

Barra de labios Lancôme

Fijador de cejas transparente, de Mac (28,05 euros)

Fijador de cejas Mac

Estos son algunos de los productos de belleza esenciales con los que hacer tu propio neceser para maquillarte en el día a día.