Todo lo que tienes que saber sobre las uñas de gel para este verano

La manicura está cobrando mucha importancia en los últimos años, hasta tal punto que son muchas las tendencias que surgen en el mundo de la belleza gracias a las redes sociales como Tik Tok o Instagram, revolucionando así el mundo de la manicura con nuevos tonos de lo más llamativos, diferentes versiones de la clásica manicura francesa, como es la manicura americana, que no es más que una manera más sutil y discreta de llevar la clásica que todas hemos lucido en algún punto de nuestra vida invirtiendo los tonos. Otra tendencia en manicura que está a la orden del día y que son muchas las celebrities que ya la han lucido para ocasiones más especiales son las 'naked glitter', siendo esta una manera muy sutil y discreta de llevar tus uñas a punto sin necesidad de destacar mucho, ya que solo aporta un brillo muy suave de lo más elegante, capaz de elevar cualquier look para eventos como bodas. Sin embargo, si lo que te gusta son los tonos llamativos, hemos detectado que los esmaltes en amarillo limón promete hacerse viral este verano, y es que es un tono que eleva el tono dorado de la piel y, lo mejor, va con todo tipo de looks y estilos y puedes encontrarlos en todo tipo de tiendas de cosmética. No obstante, puede que estés buscando una forma de hacer que tus uñas queden intactas durante mucho más tiempo, por lo que los esmaltes de uñas de gel son una opción perfecta, ya que gracias a su fórmula, podrás olvidarte de repasar tus uñas cada pocos días.

Durante los meses de verano, optamos por llevar nuestras uñas en tonos llamativos, pues este verano, al igual que llevaremos todo tipo de prendas a todo color, en las uñas pasará lo mismo. Lo mejor es que los colores vivos hacen un efecto óptico de piel más bronceada, sobre todo con tonos de esmaltes de uñas como el blanco, el vainilla o el rosa fucsia -el tono por excelencia en cuanto a moda se refiere-. Este tipo de uñas de gel puedes hacértelas en salones específicos o incluso en casa, ya que solo necesitas el esmalte de uñas de gel en el tono que deseas y mucha paciencia ¿Cómo hacer las uñas de gel en casa? Hacerte las uñas de gel en casa es muy fácil y está especialmente indicado para aquellas personas que tienen las uñas más quebradizas, pues por su fragilidad, necesitan un esmalte más potente y duradero. El primer paso que debes de hacer es limpiar y limar tus uñas, pues así conseguirás que estas queden completamente cuidadas sin restos ni aceites propios de la uña y, seguidamente, aplica un primer de uñas que preparará tu uña para el esmalte, haciendo que este tenga una mayor duración. Es momento de aplicar el esmalte con cuidado de no tocar la zona de la cutícula, por lo que puedes usar un pincel más fino para ayudarte a que tu uña quede perfecta. Por último, aplica un 'top coat' para que tus uñas permanezcan brillantes durante más tiempo.

NFTease Me, de Opi (34,33 €)

NFTease Me Opi

Perfect gel nail lacquer, de Kiko Milano (5,99 €)

Esmalte de uñas Kiko Milano

Fast esmalte de uñas, de Maybelline New York (2,75 €)

Fast esmalte de uñas Maybelline

Esto es todo lo que necesitas saber sobre las uñas de gel para disfrutar del verano con unas uñas perfectas durante mucho más tiempo.