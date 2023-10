Yaiza García, de psicóloga clínica a embajadora balear

Se llama Yaiza García, tiene 27 años y es la nueva Miss RNB Islas Baleares. Con su 1,68 metros de estatura, esta psicóloga clínica opta ahora a ser la nueva Miss RNB España 2024, uno de los cer´tamenes femeninos de mayor éxito y reconocimiento.

Su familia es de Ibiza, aunque reside en Madrid. Posee estudios del Grado Universitario en Psicología con Especialidad Clínica, por la Universidad Europea de Madrid, así como un Máster en Psicología General Sanitaria. En su tiempo libre disfruta de la meditación, el dibujo, la pintura, la escritura, la lectura sobre la personalidad humana, la fotografía y la moda.

"A lo largo de mi vida he tenido que enfrentarme desde muy pequeña a grandes desafíos y experiencias desagradables familiares, en el colegio y de pareja que han tenido un impacto profundo en mi vida y me hicieron tocar fondo. Sin embargo, tras un largo periodo con ayuda psicológica y apoyo incondicional, he aprendido a ser más fuerte, a tomar decisiones difíciles y a valorar cada pequeño logro", afirmaba Yaiza en una reciente entrevista.

Y es que esta psicóloga clínica está muy concienciada con la salud mental: "La salud mental no es algo que solo afecta a unos pocos. Es una parte intrínseca de lo que significa ser humano. Es lamentable que, a menudo, la salud mental esté envuelta en estigmas, malentendidos y vergüenza. Es importante como seres humanos entender y admitir que todos tenemos emociones que muchas veces no podemos gestionar y que necesitamos cuidarnos y apoyarnos a nosotros mismos y a los demás en momentos de dificultad. Cuidar nuestra mente es un acto de amor propio y una inversión en el bienestar a largo plazo".

Ahora, con la vista puesta en el próximo certamen de belleza, busca ser finalista a través del apoyo en redes sociales. Y en los próximos días hará un directo en @RNBEspana.