Subsanados estos errores, habremos avanzado mucho, pero hay dos más. Creemos que los polvos de sol se aplican por toda la cara cuando lo ideal es usarlos como corrección, por eso (volviendo al primer fallo) no podemos elegir una base que sea más oscura que nuestra piel. Para terminar conviene señalar que, como explica Rosado, con las pieles maduras sucede una cosa: creemos que cuanta más cobertura tenga nuestro maquillaje, más manchas y arrugas taparemos cuando realmente no es así. Lo que necesitamos es un maquillaje fluido con crema hidratante que no se cuartee. Si además lleva ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿para qué queremos más?

Silvia Abascal y Francine Gálvez, embajadoras de L'Oréal

El nuevo eslógan de la L'Oréal Accord Parfait es "no hay barreras entre tu piel y tu maquillaje". En línea con este, la actriz Silvia Abascal, que no ha querido perderse la presentación de la nueva línea de maquillaje, ha hablado de aquellas a las que se ha enfrentado en los últimos años. "He tenido dificultades, un empezar de cero, pero las barreras forman parte del aprendizaje y tenemos dos opciones: tirar la toalla, que también es humano, o seguir", decía. La actriz ha dicho también, algo emocionada, que su madre y su hija son su fuente de inspiración. Preguntada por un mensaje que lanzaría a otras mujeres, la actriz ha insistido en la necesidad de respetarnos, valorarnos y homenajearnos. "Movernos más en la complicidad y no en la rivalidad", ha dicho. Para ella encontrar un fondo de maquillaje perfecto consiste en dar exactamente con su tono para que no aparezcan "cortes espantosos". A la base perfecta le pide también que la hidrate y que no sea necesario retocarla a lo largo de todo el día.