Chenoa, Sara Sálamo o Hillary Clinton: ¿hasta qué punto es normal que duela la regla?

¿Qué tienen en común Alexa Chung, Emma Roberts, Susan Sarandon, Hillary Clinton, Chenoa o Sara Sálamo? Que todas ellas han hablado abiertamente de las dolorosas reglas que padecían a causa de la endometriosis, entre otros motivos. Los dolores menstruales, o dismenorrea, son un malestar que muchas mujeres experimentan durante su ciclo menstrual. Desde dolores en la zona abdominal, hasta calambres que pueden extenderse a la espalda y los muslos.

Estos dolores son causados por la contracción del útero. Los síntomas pueden variar en intensidad, desde una leve molestia hasta un dolor incapacitante. Aunque ciertas molestias pueden ser parte del ciclo normal para muchas, en algunos casos puede ser indicativo de condiciones médicas subyacentes y debe ser evaluado por un especialista. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciarlo? En otras palabras, ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos por los dolores de la regla? Una experta lo aclara.

¿Hasta qué punto es normal que duela la regla?

"Regla dolorosa: ¿es normal? Para nada. Puede ser molesta en algunas ocasiones, que mejore con un analgésico común (tipo paracetamol o ibuprofeno), pero si tu menstruación te impide tu vida diaria, hay que investigar la causa. No siempre es fácil llegar al diagnóstico, no siempre encontramos rápido el motivo de la menstruación dolorosa, pero no por ello se debe normalizar", explica la ginecóloga Carme Diaz en su perfil de TikTok.

"No me voy a cansar de repetir que la regla no tiene que doler nunca. Puede ser molesta. Puedes tener un cierto dolorcito algún día, pero cuando tienes un dolor habitual que te puede incapacitar en tu vida diaria, que necesitas tomar enantyum o nolotil cada 8 horas, es algo que no podemos normalizar. Habrá veces que veremos el diagnóstico con una ecografía ginecológica y otras que tendremos que aplicar otros test diagnósticos", sentencia la Dra Diaz.