“El bakuchiol esta en el punto de mira de las beautyinsiders”, nos dice Álex López Capitelli, fundadora de la firma Vera and the birds. Nos explica que este es un ingrediente actualmente conocido como el retinol vegano y concebido para aportar hidratación, firmeza y elasticidad a la piel, devolviéndole al rostro su resplandor natural. La firma que Capitelli dirige ha sacado al mercado un prodigioso sérum nocturno que incluye este ingrediente. La presentación del producto ha tenido lugar este mismo jueves en Madrid.

Capitelli asegura que decidió emplear el bakuchiol como ingrediente estrella de su sérum de noche porque siendo natural comparte funciones con el retinol. Sin embargo no produce los efectos secundarios que a este último se le atribuyen. Nos referimos a la irritación. “El bakuchiol es un ingrediente de alta tolerancia que redensifica las líneas de expresión y las arrugas”, nos cuenta Capitelli. “Es un magnífico antioxidante y no es fotosensibilizante por lo que se puede usar también durante el día”, nos cuenta. El sérum de Vera and the birds está en cambio pensado para la noche porque es cuando nuestra piel realmente se regenera pero, como su creadora indica, se puede usar también como parte de nuestra rutina de belleza por las mañanas.