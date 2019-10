Pues sí. Como ves el accesorio de pelo que va a estar de moda esta temporada de otoño- invierno 2019/20 es, nada más y nada menos que la cinta de pelo ancha y elástica. Eugenia Silva, que se encuentra estos días de viaje en Londres con su equipo, ha llevado un look muy cool que ha completado con una cinta en color negro. Sin embargo, hay un detalle de estilo que no podemos pasar por alto. La también empresaria ha lucido su cinta con el pelo recogido.

Por medio de la foto que la extremeña ha subido a su perfil de Instagram tampoco podemos apreciar si realmente lleva un moño o una coleta baja. De lo que sí estamos convencidas es de que no llevaremos la cinta con el pelo suelto. Este sí sería un beauty look demasiado escolar que, a no ser que queramos específicamente recrear, con motivo de algún evento concreto, un look de estas características tampoco interesa demasiado.

Lo mejor de todo es que el nuevo accesorio de moda está de venta en cualquier sección de cosmética de nuestros supermercados habituales, también en perfumerías y mercerías. Se trata de un complemento muy fácil de encontrar y bastante barato. Por cierto, ¿cuántas diademas se habrán hecho a lo largo de la historia con los bajos extraídos de nuestros pantalones largos? ¡No descuides el truco! Ahora que los pantalones campana vuelven a ser un must para salir de fiesta, te puede interesar. Y mucho