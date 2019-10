Es tiempo de vendimia, y vamos a celebrarlo

Nos interesa el mundo del vino, las distintas variedades de uva, el trabajo de los enólogos, de los sumilleres y los entresijos de cómo se elaboran los excelentes vinos españoles de los que a día de hoy podemos disfrutar tanto en casa como en un restaurante o en la barra de un gran bar. Por eso, si no tenemos la oportunidad de visitar los viñedos justo en el momento de la vendimia, mañana no podemos dejar de asistir a la quinta edición de Las Vendimias de Ortega y Gasset, organizada por Lavinia. Se trata de una gran fiesta del vino y la gastronomía, que resulta imprescindible para todo apasionado de éste y de la buena mesa. Y se celebra justo en uno de los momentos claves en el proceso de la elaboración del vino: la cosecha de la uva.

¿Qué mejor momento para conocer más de 20 bodegas de distintos puntos de nuestro país con un gran reconocimiento internacional? Ninguno, ya que podremos catar sus ejemplares en la calle. Así, el tramo de José Ortega y Gasset comprendido entre Velázquez y Serrano, se cerrará al tráfico para que podamos disfrutar de los vinos sin peligro, además de la ceremonia del pisado de uva en directo armonizada por una banda de jazz. Incluso de divertirnos a las ocho tendrá con la actuación de Sketch Humor, que repetirá a las 21:45.

Es una iniciativa que reivindica el papel del vino en nuestra sociedad y como motor del sector agrícola, económico, cultural, social y gastronómico, siempre dentro de un marco de consumo responsable.

Tomen nota: la fiesta tendrá lugar mañana a partir de las siete de la tarde, se alargará hasta las once de la noche y la entrada tiene un precio de 20 euros, dinero muy bien invertido en disfrutar de cinco consumiciones de vino o gastronómicas. Además, no faltará un corner de aceite de oliva virgen extra en el que podremos conocer dos variedades frutados verdes y uno amargo, de Explotaciones Jame, reconocido con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, así como otro dulce de la Sociedad Cooperativa Andaluza San Vicente. Incluso, cataremos otro frutado maduro, Santísimo Cristo de la Misericordia, cuyas botellas han sido diseñadas por la diseñadora Teresa Helbig. Un apunte: beberemos 5 cl. de cada vino para disfrutar de la diversidad de bodegas. Para acompañarlos, productos ibéricos Carrasco y especialidades italianas Negrini. Por último, para promover el consumo responsable y siguiendo el ejemplo de las ferias vinícolas profesionales, habrá escupideras para desechar el vino que no se beba.