Kendall Jenner apuesta por el bienestar mental con un simple ejercicio de auto-ayuda

El frenesí de la Semana de la Moda de París, con su incesante agitación de desfiles y eventos, contrasta de manera drástica con la calma que Kendall Jenner necesita para subirse a la pasarela. La modelo, una de las figuras centrales en la capital francesa para firmas de la talla de L'Oréal o Schiaparelli, ha convertido su camerino en un refugio de serenidad donde prepararse mentalmente antes de cada aparición. Su principal herramienta, sin embargo, no es externa, sino un ejercicio de disciplina mental que practica con rigor.

De hecho, Jenner ha lidiado abiertamente con la ansiedad durante mucho tiempo, una condición que en el pasado la llevó a probar métodos como la terapia con caballos. Ahora ha incorporado a su rutina una nueva práctica para gestionar esa presión: el diálogo interno positivo, una técnica psicológica que se centra en hablarse a uno mismo con amabilidad y confianza para combatir los patrones de pensamiento negativos. Esta lucha constante contra la ansiedad es crucial, ya que el estrés prolongado puede tener consecuencias físicas, existiendo claras señales de alarma que indican una inflamación crónica en el cuerpo.

Por ello, la modelo se apoya en la convicción de que las palabras tienen un poder real para transformar la realidad. Su método se basa en utilizar este diálogo como un escudo contra la autocrítica y las dudas que inevitablemente surgen en un entorno tan exigente. Se trata de un camino para aprender a confiar en su propio juicio y reconfigurar su propia mentalidad desde dentro.

Una herramienta mental contra la presión

Asimismo, esta práctica, lejos de ser una simple ocurrencia personal, encuentra respaldo en diversos estudios que confirman cómo el diálogo interno afecta directamente al estado mental y al rendimiento de una persona. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede fortalecer o debilitar nuestra resiliencia, influyendo de manera notable en la capacidad para afrontar situaciones de estrés elevado como las que vive Jenner. Este enfoque en la fortaleza psicológica se complementa con otros hábitos esenciales para la recuperación, como garantizar un descanso nocturno de calidad, una práctica que ha llevado a expertos a recomendar métodos como el divorcio del sueño para mejorar el bienestar general.

En última instancia, para la modelo, dominar esta habilidad no solo representa un bálsamo para la ansiedad, sino que lo considera también un motor para atraer el éxito. Jenner cree firmemente que cultivar la autoconfianza a través de un monólogo interior constructivo es fundamental para manifestar oportunidades y lograr que sucedan cosas positivas tanto en su vida personal como en su carrera profesional.