Las mochilas de Leonor y Sofía nos descubren sus gustos

¿A quién no le gusta el primer día de colegio? ¡A nosotras nos encantaba! Y ya no solo por volver a ver a los compañeros, profesores... Si no por estrenar mochila, libros y todos los complementos de 'la vuelta al cole'. Por eso hoy lo primero que hemos hecho después de fijarnos en los looks de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ha sido mirar sus mochilas. Hacía años que no había un posado en condiciones de la familia real al completo a las puertas del centro. Los Reyes se limitaban a bajar la ventanilla y saludar a la prensa.

Eso ha permitido ver algunos detalles curiosos. Por ejemplo, la mochila de Leonor, que es la misma que en la vuelta al cole de hace dos años y es el modelo que lucieron los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de 2016. Para su vuelta a las aulas, Leonor y Sofía, que llevaban el uniforme reglamentario del Santa María de los Rosales, lucieron sendas mochilas 'customizadas' con sus llaveros favoritos.